Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0'lık skorla geçerek morale girdi. Teknik direktör Hakan Kutlu, takımın her geçen gün geliştiğini ve Erzurum'a yakışır bir futbol sergilemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim. Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini, Boluspor'un deplasmanda ilk mağlubiyetini aldığını söyledi.

Maçın ilk 20 dakikasında oyunun tempolu olduğunu ancak golden sonraki 15 dakika, üstünlüğü rakibe kaptırdıklarını aktaran Kutlu, "Devreyi 1-0 kapatmayı başardık. Oyunun ikinci yarısında yine iyi başladık ve 45 dakika maçı iyi götürdük. Maçın hakemiyle alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah seyredip değerlendirmesi gereken gözlemci, federasyon yapar. İnşallah değerlendirirler. İyi bir gününde değildi bana göre. Yan hakemleri dördüncü hakemi ayrı tutuyorum. Sadece orta hakem için konuşuyorum. İnşallah değerlendirmesi gerekenler değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasına moralli girdiklerini aktaran Kutlu, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim. Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz. Oyuna, sonradan giren oyuncuların hepsinin coşkusunu, mücadelesini görüyorsunuz. İnşallah bu sene Erzurumspor için güzel olacak." diye konuştu.

Son iki sezonda transfer yasağı ile geçirildiğini belirten Kutlu, şunları söyledi:

"3 sezondur buradayım. Maçlar oynanıp sonuçlar geldikçe hedef kendiliğinden oluşacaktır. Yeni kurulan bir takımız. Transfer yasağını atlatmış ve bunun yanında banko oynayan 5-6 oyuncu, onun yanında 5-6 oyuncu hem genç hem geleceğe yönelik oyuncular kadromuza kattık. Şampiyon olmak ligi ilk 6 ilk 7'sinde bitirmek, üst lige çıkmak hepimizin Erzurumspor'a yakıştırdığı bir şey. Ama şimdi rakiplerimizde görüyorsunuz, bizim 6 yabancı oyuncumuza verdiğimiz maliyette tek bir oyuncuyla aldıkları transferler var. Ama bizim oyuncularımız da onlardan geri değil. Çünkü çok iyi araştırdık, çok iyi izledik."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise Erzurumspor'u tebrik ederek, "Erzurum deplasmanı her zaman zordur, bunu bilerek geldik. Aldığı 12 puanın 9 puanını içeride kazanmış formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, kendi saha seyircisi önünde olmayı iyi değerlendiren Erzurum takımına karşı ilk yarı oyunu tutup daha sonra geçişlerle 3 puanı kazanmak istiyorduk. Duran topun dönüşünde kazanılan ikinci topu kaybediş, daha sonra arkaya atılan bir topta Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2'den 4-3-3'e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu kendi takımım adına söylüyorum. Tabii golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı." şeklinde konuştu..

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor

Basın Toplantısı Yerel Haberler erzurum 3-sayfa Futbol Spor

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu kimdir? İrfan Neziroğlu hayatı ve biyografisi! 5 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? En çok verilen ekek ismi ne? TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir? Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?
title