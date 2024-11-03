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Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 ile geçti. Teknik direktörler Hakan Kutlu ve Nurettin Şero maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'nın sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Nurettin Şero, takımın başında henüz yeni olduğunu belirterek, "İlk maçta yeni bir sistemle oynamaya çalıştık. 3 günlük bir antrenmanla çıktık ve takımı bir sistemle oynatmayı düşündük. İlk devre biraz başa baş oynadık ve Erzurumspor 1-0 öne geçti. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle pozisyonlara girdik ve yediğimiz ikinci gol çok enteresandı. Bu golü yedikten sonra tamamıyla maç biraz koptu. Ama ikinci yarıda top üstünlüğü tamamıyla bizdeydi ama maçı 2-0 kaybettik. Burada hakemin çok büyük hataları vardı. Taç atışından faullerine her şeyde tamamıyla art niyetli, yanlış kararlar verdi. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Hakan Kutlu : "Yerimizin değerini bileceğiz, maç maç bakacağız."

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hem lig sıralaması hem de şehir için önemli bir maç oynadıklarını, takımının rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynayan, gol pozisyonları üreten taraftık. Hem lig hem de şehir açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 60 ile 70. dakikalarında biraz üstünlük sağladı ancak yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle onların oyun üstünlüğünü kırdık. Geri kalan 30 dakikada çok net gol pozisyonlarına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok çok önemli. Zannediyorum 30 bin kişilik stadımız olsa bilet bulamayıp stada giremeyen taraftarımız olurdu. İnanılmaz derecede takımlarına odaklandı, rakiple hiçbir şekilde uğraşmadılar. Geldiğimiz yer çok değerli. 2,5 yıldır çekilen büyük sıkıntının üzerine şu anki pozisyon çok değerli. Biz sadece buranın değerini bilmek istiyoruz. Şampiyon olacağız, üst lige çıkacağız diye hiçbir zaman hedef koymadık. Yerimizin değerini bileceğiz, maç maç bakacağız. Maçların sonuçları bizi hedefe götürecek. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıp iyi futbolla kazanmak istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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