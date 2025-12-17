Başkan Dal, 'Bahis sürecinde altı oyuncumuz ceza aldı'

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, düzenlediği basın toplantısında takımın ligdeki durumu, ekonomik yapı, bahis süreci ve stat sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahis operasyonu nedeniyle 6 oyuncularının ceza aldığını ifade eden Başkan Dal, "Bu süreçte onlardan faydalanamadık. En fazla darbe yiyen kulüplerden biriyiz" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, bugün bir otelde düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumu ve gelecek planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Beklenmedik puan kayıplarına rağmen takımımız ilk 7 içinde"

Beklemedikleri puan kayıplarına rağmen takımın ligin ilk 7 sırasında yer aldığını aktaran Dal, "Ligin en az gol yiyen 3 takımından biriyiz. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Deplasmanda ligin lideriyiz ancak iç sahada bu başarıyı tam olarak yakalayamadık. Buna rağmen sezon sonunda iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Hafta sonu Bandırmaspor ile çok zor bir deplasman maçına çıkacağız. Salı günü kupa maçımız var. 28 Aralık'ta Çorum FK ile oynayacağımız maçla devre arasını tamamlayacağız. Her şeye rağmen bütün oyuncularım maksimum katkıyı verdi. Eren Tozlu 10 gole ulaştı. Daha önce bir sezon kiralık gönderdiğimiz Mustafa Fettahoğlu bu sezon önemli katkılar sağladı ve takım için değerli bir oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

"6 oyuncumuz bahisten ceza aldı"

Bahis operasyonu nedeniyle 6 oyuncusunun ceza aldığını ifade eden Dal,"Mert Önal, Hüsamettin Yener, Cengiz Bayrak, Murat Cem Akpınar, İlkan Sever ve Furkan Özhan. Bu süreçte onlardan faydalanamadık. En fazla darbe yiyen kulüplerden biriyiz. Mert Önal, Hüsamettin Yener, Cengizhan Bayrak ve Murat Cem Akpınar'ın cezası 25 aralıkta sona eriyor. Sakatlığı bulunan Martin Rodriguez, Çorum FK maçıyla birlikte takıma dönecek. 28 Aralık'ta 1 haftalık devre arası olacak. Transfer döneminde Erzurumspor'a mutlaka transfer yapacağız. Kulübe aidiyet duyacak ve katkı sağlayacak oyuncular alacağız. Bazı oyuncuları kiralık gönderebiliriz. Her hafta 5 altyapı takımımız iç sahada ya da deplasmanda maça çıkıyor. Gelir kalemlerimizin bir kısmı buraya gidiyor ama bu uzun vadede kulüp için önemli. Bahis sürecinden sonra TFF bazı kulüplere ek transfer hakkı sağladı" dedi.

"Sözleşmeleri bitene kadar bizimle olacaklar"

Soruşturma sonrası bütün futbolcuları tek tek aradığını anlatan Dal, "Sezon sonuna kadar tüm yükümlülükleri üstleneceğim. Furkan Özhan bu sezon bizimle olmayacak. Sözleşmesi devam eden oyuncular sözleşmeleri bitene kadar bizimle olacak. Önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

"Stadyum bu şehrin en önemli sorunlarından biri"

Stadyumun bu şehrin en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Dal, "Bu konuda somut adımlar görmek istiyoruz. Erzurum'da inşaat sezonu çok kısa, bir ay geç kalınırsa bir sezon kaybediliyor. Ben bu konuları hatırlatmaya çalışıyorum, yetkililer somut adımların atıldığını söylüyor ancak taraftarımız gereken sabrı gösterse de geç kalındı. Göğüs sponsorum yok, sırt sponsorum yok. Süper Lig'e çıkalım ama neyle çıkacağız. Onursal başkan Mehmet Sekmen dışında ciddi bir destek alamıyoruz" diye konuştu.

"Teknik direktör değiştirmenin çözüm olduğuna inanmıyorum"

Kötü gidişatı düzelttiklerinin altını çizen Dal, "Borçları kapattık ve bambaşka bir Erzurumspor oluşturduk. Kolay bir ekonomi yönetmiyoruz. Benden daha iyi başkanlık yapabilecek biri varsa buna sonuna kadar açığım. Bir oyuncuya 70 milyon TL verecek gücümüz yok. Erzurum şartları zor. 2016 ile 2025 sezonları arasında 19 teknik direktör değiştirdik. Teknik direktör değiştirmenin çözüm olduğuna inanmıyorum. 3 maç sonra ya da 10 maç sonra hoca göndermek doğru değil. Hatalarımız olacak, eksiklerimiz olacak ama kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ne futbolcuma ne hocama ne de bu şartlar altında kulübü bu noktaya getiren hiç kimseye hakaret edilmesine müsaade etmem" diye konuştu.

"Eren Tozlu 2 katı para teklif edilmesine rağmen kalmayı tercih etti"

40 dosya kapattıklarını belirten Dal, "Transfer tahtası açılmamış olsaydı yaklaşık 400 milyon TL borcumuz olacaktı. Bir dosyanın kapanması yaklaşık 1 hafta sürdü. Yerli oyuncular için 85 milyon TL, yabancılarla birlikte toplamda 120 milyon TL peşinat yükümlülüğümüz vardı, bunun 100 milyon TL'sini ödedik. Hiçbir oyuncum parayı sorun etmedi. Sezon başında Eren Tozlu'ya kazandığı paranın iki katı teklif edildi ama Erzurumspor'da kalmayı tercih etti. Teknik direktör değişikliği kolay bir süreç değil" ifadelerini kullandı. - ERZURUM