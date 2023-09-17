Erzurumspor, Altay'ı mağlup ederek puan cetvelinde yükseldi

Kendi sahasında oynadığı Altay maçı ile 272 gün sonra Kazım Karabekir Stadı'nda galip gelerek taraftarlarını sevindiren mavi-beyazlı takım puan cetvelinde 10.sıraya çıktı.

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, tüm takımı tebrik ettiğini ve maçı net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek "Aslına bakacak olursak ligin ilk 4 haftası zorlu bir fikstürümüz vardı. Oynadığımız 4 rakibimiz ligin güçlü ekipleri olmasına rağmen kazanmaya bildik. Bir kez daha oyuncularımı güzel oyun ve galibiyetten dolayı kutluyorum. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal çok özverili ve büyük mesai harcıyor kendisine teşekkür ediyorum. Tüm ekibimle, oyuncu grubumuzla ve çalışan personelimize kadar hepimiz büyük emek veriyoruz. En yüksek puanla iyi futbol oynayıp, iyi futbol izlettirip yensek de yenilsek de mücadele eden, sonuna kadar terinin son damlasına kadar savaşan bir takım istiyoruz." dedi.

"Taraftardan özür diliyorum

Transfer döneminin şimdilik kapandığını ve artık bu konunun belirli bir süre gündemlerinde olmayacağını ifade eden Kutlu, "Devre arası inşallah transfer yasağı açılırsa ondan sonra süreci değerlendireceğiz. Biz oynadığımız bütün maçlarda gerçekten çok yeterli pozisyon sayısına girdik. Eren'in şanssızlığı vardı, vurduğu toplarda ya kaleciler iyi kurtarış yapıyordu ya da iyi vuruşlar gol olmadı. Eren çok önemli ve kaliteli bir oyuncu. Hem bu lig için hem de yukarıdaki lig için son derece özellikli bir oyuncu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. "Biz buraya gelirken taraftarımız beni içeriye çağırmış buraya geldiğimiz için gidemedik özür diliyorum. İlgilerine ve desteklerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki karşılaşmada tribüne yanlarına gideceğim." dedi. - ERZURUM