Erzurumspor, Altay'ı 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, deplasmanda Erzurumspor FK'ye 4-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, karşılaşmada basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Göksu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, milli maç arasında Erzurumspor FK maçına oldukça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ama futbol hepimizin gördüğü gibi hatalar oyunu. Hatalar üst üste geldi ve ilk devre futbolda olmayan basit hatalar vardı. 2-0'dan sonra üçüncü gol yani o da kendi kalemize attık diye düşünüyorum." diye konuştu.

Göksu, rakibin hataları iyi değerlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne yapacaksın sen hata yapıyorsun rakip bu hatadan faydalanıyor ve golünü atıyor. Futbolda da en önemli şey hatadan sonra telafi yoluna gitmek ama telafi yoluna da gidemedik. 3-0 iken bir tane pozisyonumuz vardı orada gol yapsaydı 3-1 olsaydı belki oyunun şekli değişebilirdi ama değişmedi. Ben Erzurumspor'u galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum."