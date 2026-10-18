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Erzurum Valisi Baruş ve Milletvekili Altınok yeni stadyum inşaatında inceleme yaptı

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Erzurum Valisi Baruş ve Milletvekili Altınok yeni stadyum inşaatında inceleme yaptı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yeni stadyum inşaat alanında inceleme yaptı. Yetkililerden projenin durumu ve fiziki gerçekleşme oranları hakkında bilgi alan heyet, çalışmaların hızlandırılması için adımları değerlendirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şehirde yapımına başlanan yeni stadyumun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erzurum sporuna ve sosyal hayatına büyük katkı sağlaması hedeflenen yeni stadyum projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vali Aydın Baruş ve Milletvekili Selami Altınok, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında yetkililerden projenin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranları ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, inşaat sürecinin hızlandırılması ve projenin eksiksiz tamamlanması için yürütülecek adımları masaya yatırdı.

İnceleme sonrasında yapılan değerlendirmelerde, yeni stadyumun Erzurum'un spor altyapısına çağ atlatacağı ve modern mimarisiyle şehre değer katacağı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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