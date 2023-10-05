Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadelede operasyonların yanında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan açıklamada, çeşitli etkinliklerle toplumun ve kurumların katılım ve desteğinin sağlandığı belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadelede operasyonların yanında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Konu ile ilgili İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadelede toplumun ve kurumların katılım ve desteğinin sağlanabilmesi için 03.10.2023 günü saat 10.00-17.00 arasında Atatürk Üniversitesinde düzenlenen Oryantasyon Programındaki Narkonokta etkinliğinde 1.500 kişiye, saat 15.00'de Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonundaki En İyi Narkotik Polisi; Anne etkinliğinde 80 kadın öğretmene Narkorehber eğitimi verilmiş, gerçekleştirilen faaliyetlerde broşür dağıtılarak katılımcılara "UYUMA" aplikasyonu tanıtılmış ve uygulamanın indirilmesinde yardımcı olunmuştu. 2 etkinlikte toplam 1580 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır." denildi. - ERZURUM