Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde 125 metrelik rampa yıl sonunda açılacak

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kuleleri, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete girmek için gün sayıyor.

Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan atlama kulelerinin büyük ve normal rampaları değiştirilip, rampalara yaz kış buzlama yapacak özel soğutma sistemi yerleştirildi.

Beton aksamın sökülerek dayanıklı ahşap zemine dönüştürülmesiyle uygulanan yeni teknolojiyle dünyanın sayılı atlama kuleleri arasına girmeye hazırlanan kulelerdeki 125 metrelik ile 20 ve 40 metrelik rampalarda hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Söz konusu rampanın bu sene, diğerlerinin ise gelecek sene hizmete girmesi planlanıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Türkiye'nin tek atlama kulelerinde bakım ve onarımın devam ettiğini söyledi.

Kulelerin ülkeye kazandırılmasıyla Türk sporcuların hizmetine sunulduğunu belirten Çakmur, "2011'de hizmete sunulan yapı, 4 sene içinde sıcak soğuk genleşmesi ve zemin kaymasından kaynaklı olarak kaydı. 2017 EYOF için tekrar yetiştirildi ancak beton zemin ve alttaki çelik yapıyla alakalı kabarmalardan dolayı yine sıkıntılar olmuştu." dedi.

Çakmur, uzman ekiplerce yapılan teknik incelemeler sonucunda beton aksamın sökülerek ahşaba dönüştürülmesine karar verildiğini ifade ederek, "Teknik ekiplerin bu raporlarına istinaden yurt dışındaki örnekleri incelenerek Avrupa'dan proje firmalarıyla görüşüldü ve üstteki rampayla sporcuların düştüğü piste yeniden bir proje çizildi. Alman ekip rampaları yeniledi, Sloven ekip ise bu yapının ahşap kısmını yapıyor. Sonunda Uluslararası Kayak Federasyonunun vereceği FIS belgesiyle uluslararası standartlara kavuşturulmuş olacak." diye konuştu.

Atlayışların kasım ayının sonunda yapılması planlanıyor

Sporcuların kısa süre içinde atlayışlarını yapabileceğini dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yılın sonunda 125'lik büyük rampa ile 20 ve 40'lık dediğimiz küçük rampalarımızı sporcularımızın hizmetine açacağız. Olimpik sporcularımızın atlayışlarını inşallah kasım ayının sonunda başlatacağız. Tesisimiz yine Türkiye'de atlama sporunun yapıldığı güzel bir yer haline gelmiş olacak. Şu anda altyapıda 14 yaş grubu yaklaşık 30 çocuğumuz var. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yurt dışında kamp çalışması yapıyor ama artık aralık ayı itibarıyla uluslararası federasyon programının olmadığı dönemlerde antrenmanlarını Türkiye'de yaparak yarışmalara hazırlanacaklar. Derdimiz artık burayı kullanılır hale getirmek, altyapılarımızı güçlendirmek, olimpik sporcularımızı desteklemek ve olimpik takım havuzunu daha da genişletmek."

Çakmur, Türkiye Kayak Federasyonu ile çalışma halinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar da hem sporcularımıza destek veriyor hem de buranın yapımıyla alakalı teknik destek veriyor. 125'lik dediğimiz büyük rampayı açıyoruz. 95'lik rampadaki ahşap döşeme işlemlerinin yarısını tamamlamaya çalışacağız. 95'lik rampayı da inşallah seneye açmaya çalışacağız. Bize lazım olan şu anda olimpik sporcularımızın atladığı 125'lik rampaydı, onu da inşallah bu yıl açıp çocuklarımızın burada antrenman yapmalarını sağlayacağız. En sonunda da 2027 yılının haziran ayında tamamen tesisimiz, otelimiz, spor alanlarımız bitmiş olup kullanıma hazır hale getirilecek. Derdimiz bu çocuklarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamda antrenman yapmaları ve yarışmalara katılmalarını sağlamak."

Kaynak: AA