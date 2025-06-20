Erzurum'da Stadyum Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'da Stadyum Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Kazımkarabekir Stadyumu'ndaki saha yenileme çalışmalarını inceledi. Yeni stadyum projesinin ihale sürecinin hızla devam ettiğini vurgulayan vekiller, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların önemini belirtti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Kazımkarabekir Stadyumu'nda devam eden zemin yenileme çalışmalarını yerinde incelediler.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün, Şehrimizin gözbebeği Erzurum spor'umuzun futbol sahasında devam eden çalışmaları AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ve beraberindeki heyetle ziyaret ettik. Proje ve ihale süreci devam eden Yeni Stadyumun en hızlı sürede tamamlanıp, şehrimize yeni bir spor ve futbol tesisi kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni Stadyumun yapımı tamamlanana kadar, sağlam zemin üzerinde daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde maçların oynanması için 'Saha Sağlıklaştırma' çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Erzurum, Spor'un ve Sporcunun gözbebeği haline gelmiş, her gün ivme kateden örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik yeni stadyum çalışmaları şahsım ve dava arkadaşlarımın yoğun gayretiyle meyvesini verdi. Gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Erzurum Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e ve tüm emektar personel arkadaşlarımıza şehrim adına şükranlarımı sunarım" dedi.

Milletvekili Öz; "En kısa sürede tamamlanacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, stadta yürütülen saha yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde görme ve bilgi alma imkanı bulduklarını ifade ederek, "Önceki Dönem İçişleri Bakanımız ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın İbrahim Küçükoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Levent Çakmur, Erzurum Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın Erdoğan Dönmez ve beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledik. Yeni Stadyum projemizin ihale süreci hızla devam ediyor. En kısa sürede tamamlanarak şehrimize modern bir futbol tesisi kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalara katkı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın Erdoğan Dönmez'e ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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