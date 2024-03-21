Erzincan'da A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı
Erzincan'da okul sporları faaliyet programında yer alan A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları Sporcu Eğitim Merkezi SEM Atıcılık Poligonu'nda gerçekleşti.
Çekişmelere sahne olan müsabakalarda, dereceye girebilmek için sporcular yarıştı.
Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil edecekler.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN