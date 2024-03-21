Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da okul sporları faaliyet programında yer alan A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları Sporcu Eğitim Merkezi SEM Atıcılık Poligonu'nda gerçekleşti.

Çekişmelere sahne olan müsabakalarda, dereceye girebilmek için sporcular yarıştı.

Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil edecekler.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Gençlik Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title