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Ertuğrul Sağlam: Genç Oyuncuların Önü Açık Olacak

Ertuğrul Sağlam: Genç Oyuncuların Önü Açık Olacak
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfaspor maçı öncesinde genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Takımın galibiyet serisi hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

- Ertuğrul Sağlam : "Genç oyuncuların önü bundan sonra açık olacak"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfaspor maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede geçmişte genç oyuncuları Türk futboluna kazandırdıklarını ve bundan sonra da bu oyuncuları değerlendireceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Çorumspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor, sezonun 7. haftasında evinde karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı. Körfez Brunga Tesislerinde Şanlıurfaspor gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, galibiyet serisi oluşturmak istediklerini anlattı. Sağlam, "Maçı kazanmamız gerekiyor. Bir taraftan kırmızı kartlarla boğuştuk. Diğer taraftan sonradan gelen oyuncularımızın adaptasyonu, fiziksel olarak kalitelerinin artması, önemli oyuncularımızın kırmızı kartla takımdan uzaklaşması, diğer taraftan Markao'da yaşadığımız problem, aslında birçok sorunla da uğraşmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Zor bir deplasmanı kayıpsız geçirdik"

Çok zor bir deplasmanı gol yemeden kayıpsız geçtiklerini dile getiren Sağlam, "Bu hafta da inşallah o duyguları, sorumluluk duyguları biraz daha böyle daha üst seviyeye çıkacak. Herkes işin farkında ve yapabileceğinin en iyisini yapacak. Güzel bir mücadeleyle inşallah 3 puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Beklentimiz bu doğrultudadır" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncuların önü bundan sonra açık olacak"

Bu kadronun takımı şampiyonluğa taşıyacağını ve genç oyuncuların da bundan sonra önünün açılacağını belirten Ertuğrul Sağlam, "Bizim geçmişimize baktığınızda her takımda 3 - 4 tane genci işin içine kattığımız ve hem takıma dolayısıyla Türk futboluna kazandırdığımızı görüyorsunuz. Yeter ki fırsatını bulalım. Doğru zamanda doğru şekilde bu oyuncuları değerlendirerek onları kazanmalıyız. Bazen popülizm yapıp farklı şekilde değerlendirmeler oluyor. Ama bu işi doğru zamanda yapmadığınız zaman da maalesef o genç oyuncuları aşırı baskının ve stresin altında kaybedebildiğiniz, futboldan soğuttuğunuz dönemlerde olabiliyor. Burası çok böyle bir şey, ince bir çizgi. Dolayısıyla burayı iyi yönetmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. ve biz de fırsat buldukça bundan sonra bu durumu inşallah hem takımımızın lehine hem de o oyuncuların lehine değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sağlam ayrıca geçtiğimiz sezonda kendilerinin çalıştığı dönemde yine sıkıntılarından bir tanesinin iç saha olduğunu dikkat çekerek bu sıkıntıyı atlatmaları ve çözmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ - Spor

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