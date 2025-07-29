Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Vakfı'nın Yeni Başkanı Oldu

Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçildi.

İstanbul'daki Conrad Hotel'de düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ana gündem maddesi genel kurul oldu.

Kulüp başkanları, tek aday Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı vakfın yeni başkanı seçti.

Toplantının ardından eski başkan Ali Koç ile Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfına çok emek verdiğini belirten Doğan, "Ali başkana çok teşekkür ederim. Bu bir görev değişim. Adaylı bir seçim değil, tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Ben de bu dönem burayı temsil edeceğim. En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin büyük sıkıntısı var. Bu dönemde tüm sorunların üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Başkanıma hayırlı uğurlu olsun, hepimiz emrindeyiz"

Ertuğrul Doğan ile kamera karşısında çıkan Ali Koç, sözlerine "Hayırlı olsun" diyerek başladı.

Değişim zamanının geldiğini ve kendisinin de Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında yapılacak seçimlere odaklanması gerektiğini dile getiren Koç, "3 sene çabuk geçti. İyi değişiklikler oldu, isteyip yapamadığımız konular oldu, Ertuğrul başkana devredeceğimiz konular da var, o devamını getirecektir. Bizde zaten hep bir başkan adayı olur, herkes de arkasında durur. Başkan adayımız yardımcılarını da Anadolu kulüplerinden seçer. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de çoğunlukla İstanbul'da olması bir avantaj. Hayırlı olsun. İnşallah bu değişim Ertuğrul başkanın liderliğinde devam eder. Kangren olmuş sorunlarımız var, yapısal problemlerimiz var. Hepimizin en büyük sorunu finansal konular. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul başkanın liderliğinde inşallah daha fazla mesafe kat ederiz. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun, hepimiz emrindeyiz." açıklamasında bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını diğer tüm kulüp başkanlarının makul bulduğunu sözlerine ekleyen Koç, "Bizim geleneğimizde tek adaylı seçim oluyor. Genelde tek yıl oluyor ama bende ve Göksel başkanda biraz uzundu. En sağlıklısı bence minimum 2 sene olması. İnşallah başkan da 2 sene boyunca liderimiz olarak önümüzdeki sorunların aşılmasında bize liderlik yapar." diye konuştu.

Daha önce açıklanan danışma kuruluyla ilgili de konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Sabah Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanıyla konuştum. Danışma kurulu için 5 kişi belirlenecekti. 2'si federasyondan, 2'si Süper Lig ve 1'i de bir alt ligden olmak kaydıyla seçilecekti. Alman modeli olacağı için Almanya'dan seçtik ve çalışmalar yapıldı, rapor yazılıp federasyona takdim edildi. Göksel başkan, danışma kurulunun çalışma kurulu olması gerektiğini söyledi ve bu doğru. Buradaki amacımız çalışma kurulunun artık kayıtsız şartsız herkesin inandığı bu modelin, 2026-27 sezonunda hayata geçmesi için çalışmalarını yapması. Bizi temsilen Ertuğrul başkan oradaki önemli konularda karar verici merci olacak."

Murat Özkaya: "Ortak hareket edildiğini bilmenizi istiyorum"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, toplantının ardından birbirine daha bağlı kulüpler haline geldiklerini belirtti.

Türk futboluna katkı sağlamak isteyen kulüp başkanlarıyla bir arada olmanın çok güzel olduğunu vurgulayan Özkaya, "Bugün yeni başkanımızı seçmek, kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı, bir aday belirlerken bile ortak hareket edildiğini bilmenizi istiyorum."

Eyüpspor'un eski teknik direktörü Arda Turan'a da değinen ve genç çalıştırıcının Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçtiğini yineleyen Murat Özkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. Türkiye'de oyunculara verdiğimiz paralar ortada. Ama savaşın olduğu bir ülkede bile oyuncuların aldığı ücretleri görünce bir yerde yanlış yaptığımızı görüyoruz. Lütfen doğruyu bulmamız için bize yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Birbirimizle rekabeti, paranın üzerinden görürsek bu işte başarılı olamayız. Federasyonun başlattığı genç oyunculara daha fazla şans verme uygulaması çok değerlidir. Bunun için onlara süre tanımak gerekiyor. Federasyon bunu sağladığı için, kendilerine teşekkür ediyorum."