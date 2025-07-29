Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesaj ile Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için Federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." - İSTANBUL