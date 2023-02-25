Ertem Şener canlı yayında mültecilere demediğini bırakmadı: Defolun hepiniz, nankörler

Ünlü futbol spikeri Ertem Şener, ülkemizdeki deprem bölgelerinden güvenli olmadığı gerekçesiyle Suriye'ye dönen mültecilerin yaptığı açıklamaları okurken adeta sinir krizi geçirdi. Şener, "Şimdi mi vatanınız oldu, çıkın gidin! Defolun gidin, nankörsünüz siz. Hepiniz birden gidin" gibi birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

Ülkemizdeki deprem felaketinin ardından Spor Toto Süper Lig'e yeniden start verildi. Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında depremle ilgili konular konuşuldu. Spiker Ertem Şener'in mültecilerle ilgili yaptığı çıkış dikkat çekti.

"HEPİNİZ DEFOLUN"

Ertem Şener canlı yayında, deprem bölgesinden Suriye'ye geri dönen Suriyeliler'in konuşmalarını anlatıp zehir zemberek ifadeler kullandı.

İşte Ertem Şener'in o sözleri:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."