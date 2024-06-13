Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan ve iddialı bir kadro takım kurmak isteyen Amedspor anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal için Şehmus Özer Tesisleri'nde taraftarlarında katılığı bir imza töreni düzenledi. Törende yanal ile bir taraftar arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

ERSUN YANAL, RESMEN AMEDSPOR'DA

Amedsporyaptığı açıklamayla takımın başına Ersun Yanal'ın getirildiğini duyurdu. resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık. Bugün, Amedspor Şehmus Özer Tesislerimizde taraftarlarımızın ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla teknik direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hoş geldin Ersun Yanal" ifadeleri yer aldı.

"AMEDSPOR'UN ÜST LİGE ÇIKMASI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Süper Lig'e çıkmak için savaşacaklarını söyleyen Ersun Yanal, "Futbol hepimizi birleştiren bir öge. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Futbol ortak tutkumuz ise futbol çizgileri içinde kalarak rakibe üstünlük sağlayacağız. Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması gerekir. Hepimizde büyük bir heyecan var. Hepimize önemli bir görev düşüyor. Futbolun içinde kalmalıyız. Şu andan itibaren Amedspor'un üst lige çıkması için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ERSUN YANAL İLE YAŞAM İDEOLOJİMİZ UYUŞTU"

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı da "Heyecanımız ve enerjimiz devam etmekte. Ersun hoca ile temasa geçtik. Ersun hocanın yakın ilgisiyle görüşmelere başladık ve neticesinde sözleşme imzalıyoruz. Ersun Yanal ile yaşam ideolojimizin uyuşması etkili oldu. Bizim için başarı mutlaka önemlidir ama en önemlisi bu başarıyı sürdürmektir. Taraftardan zaman istiyoruz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Siz sabır göstereceksiniz, biz de sizlere layık olmaya çalışacağız" dedi.

İMZA TÖRENİNDE GÜLÜMSETEN DİYALOG

Öte yandan imza töreninde Ersun Yanal ile Amedsporlu taraftarlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Yanal'ın "İşlerimiz vardı, hallettik. Sonra buraya geldik, imza töreni yapacağız. Ama Diyarbakır'a çok geldim" sözlerine bir taraftar, "Hele sen bir suyumuzu iç, yemeğimizi ye. Daha buradan gitmezsin" diyerek karşılık verdi. Bu anlar törendekileri kahkahaya boğarken, alkışlarla karşılandı.