Ergin Ataman: Kritik Litvanya ve İzlanda maçları

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, grupta namağlup lider olduklarını ve önlerinde çok önemli iki karşılaşmanın bulunduğunu belirterek, "Bu bizim için bir avantaj ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için oynayacağımız maçlarda en az 2 veya 3 galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan bu iki maç son derece önemli olacak" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda 28 Ağustos Cuma günü sahasında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabaka öncesi müsabakanın oynanacağı Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) milliler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "İlk gruptan namağlup 6'da 6 ile çıkmamız tabii ki bizim için bir avantaj. Şu anda oynayacağımız maçları etkiler mi? Etkilemez. Tamamen farklı 3 takımla oynayacağız. Bu önümüzdeki altı maçı ve bunlardan ilk ikisi de son derece önemli. Geçen hafta başladık antrenmanlara İstanbul'da, ondan sonra Almanya'da bir turnuva oynadık. Bu turnuvada 17 oyuncumuzu da kullanma şansına sahip olduk. Sistemimiz belli, takımımızın oyunundan memnunum. Tabii ki burada kadro seçimi, esas temel hangi oyuncuların üzerinde sistemimizi bu maçlarda oturtacağımız çok önemli. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu, takımın sistemini de etkileyecek. Özellikle Alperen'in olmaması hem onun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Aynı zamanda Larkin'in olmaması da onun yerine oynayan Flynn bu oynadığımız iki hazırlık maçında oldukça iyi bir performans gösterdi. Ancak o da A Milli Takımımızda daha yeni. Diğer oyuncularımızın performansından memnunum. Önümüzde ilk etapta cuma günkü Litvanya maçını hedefliyoruz. Tehlikeli bir takım Litvanya takımı. İki 3 tane Euroleague'de oynayan önemli oyuncuları var, özellikle Tubelis ve Motiejunas, iki tane çok tecrübeli oyuncu. Onun dışındaki oyuncuları da belki isim olarak çok tanınmış oyuncular değil ama son derece basketbolu iyi oynayan, hızlı oynayan, boş buldukları zaman şutları sokan, doğru basketbol oynayan bir takım. Özellikle son oynadıkları hazırlık maçlarını izledim ve oldukça tehlikeli bir takım. Mutlak surette saha avantajını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, taraftarın desteği de gerekiyor. Maçı inşallah kazanıp ondan sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz ki orası da çok tehlikeli bir deplasman. İzlanda kendi sahasında çok etkili bir takım. A milli takımımızdaki son resmi mağlubiyeti de hatırlarsanız İzlanda'da almıştır. O gün oynayan kadro, bugünkü kadro arasında çok büyük farklar var ama İzlanda kadrosu aynı. Onun için çok önemli iki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci durumdayız, namağlup durumdayız. Bu bizim için bir avantaj ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az 2 veya 3 galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan bu iki maç son derece önemli olacak" ifadelerini kullandı.

"Hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama mutlak sert savunma yapmalıyız"

Kadroda önemli eksiklerin bulunduğunu ancak buna rağmen kaliteli ve geniş bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Ataman, "Eksiklerimiz var. Önemli eksiklikler, Alperen Şengün ve Shane Larkin eksikliği ciddi bir eksiklik bir takım için ama bunun dışında da gene çok kaliteli bir kadromuz var. Pota altında tecrübeli oyuncularımız var. Adem Bona'nın savunmadaki caydırıcılığı, hücumda kendini çok geliştirmiş olması, Ömer Faruk'un bu turnuva maçlarındaki de skorer oyunu buna ekleniyor. Ercan Osmani'den daha iyi bir performans bekliyoruz. Ercan konsantre olduğu zaman bunu geçen sene ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdi. O halini bekliyoruz bu resmi maçlarda. Takım kaptanı Cedi Osman en etkili hücum silahlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında Kenan olsun Şehmuz, Onuralp, Flynn zaten bu hazırlık maçlarında olanlar. Kadromuz iyi durumda, bir sıkıntımız yok. Hem pota altında hem de dış adamlarımızda, bir de bir sistem oturdu. Uzun süredir birlikte oynayan bir kadro var. Onun için hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama dediğim gibi Litvanya takımının o hızlı hücumlarını durdurmalı, mutlak iyi sert savunma yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Deplasmanda oynayacakları İzlanda maçının uzun bir seyahat gerektirdiğini ancak karşılaşmadan 2 gün önce ülkeye gideceklerini belirten Ataman, "Yarım bir jet-lag durumu da olabiliyor. Bunu geçmişte de yaşadık, daha önce İzlanda'ya gittiğimizde de. Ancak şartlar bunlar. Zaten iki gün önce gidiyoruz hemen maçtan bir gün önce değil. Burada Litvanya maçını cuma akşamı oynayacağız. İzlanda'daki ikinci maç pazartesi günü. Cumartesi günü hemen sağ olsun federasyonumuz özel uçakta ayarladı. Özel uçaktan direkt olarak gideceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Türk basketbolu her aşamada Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi durumunda"

NBA ve FIBA tarafından İstanbul'da düzenlenen BWB-Sınır Tanımayan Basketbol kampına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NBA bu kampları her sene yapıyor. Türkiye şu anda sporda en fazla yatırım yapan Avrupa ülkesi olarak gösterebilirim. Tabii basketbola da şu anda Avrupa'nın en önemli basketbol merkezlerinden bir tanesi. İçerisinde işte 5-6 tane basketbol salonu, kütüphanesi, oteli, okulu olan bir yer. Onun için NBA de burayı tercih etmiş bu sene bu kampı yapmak için. Genç oyuncular katılıyor bu kampa NBA'den çeşitli antrenörler geliyor. Bugün öğrendiğime göre bir tane başantrenör de varmış Cleveland'ın koçu da varmış. Yani güzel bir organizasyon, Türk oyuncuları da var burada. Biz de kadromuzdaki Darius'u oraya verdik. Orada biraz antrenman yapacak, ondan sonra tekrar bize katılacak. Türk basketbolu her aşamada hem sonuçlar bazında bütün kategorilerde hem de organizasyon bazında Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi durumunda. NBA'in bu tercihi de oldukça doğru bir tercih. Burada çalışırlar sabahları, akşamları da boğaz turları ile beraber güzel güzel balıklarını yerler. Türkiye'nin tarihi yerlerini gezerler, onlar da iyi bir seçim yapmışlar."

"Ömer'in ileride Türk basketbolunda çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum"

Almanya'da oynanan hazırlık maçlarında Ömer Kutluay ve Darius Karutasu'nun performanslarını beğendiğini söyleyen Ataman "Ömer çok yetenekli bir çocuk, 17 yaşında. Burada özellikle 17 yaş dünya şampiyonasında ben birçok maçını canlı izledim ve onun bu seviyelerde de oynayabileceğini o zamanlar düşünüyordum. Bunu test etmek istedim açıkçası bu A milli takım kampına çağırarak. Ne kadar doğru olduğunu da gördüm. Gayet rahat bir şekilde abileriyle beraber aynı seviyede çalışıyor, aynı seviyede antrenman yapıyor. Almanya turnuvasındaki ilk maçta da 10-12 dakika oynadı, 5 sayı attı. Öğrendiğim kadarıyla tarihte A milli takımda en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını da almış. Ömer'in ileride Türk basketboluna çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Şu anda gerek Ömer olsun gerek Darius olsun henüz çok gençler, bu maçlarda 2 kişilik kadroda olacaklarını düşünmüyorum. Bu gelişimlerini sürdürürlerse önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası kadrosuna 12 kişiye girebilirler mi? Onu da önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Türk basketbolunda sadece A takımlar düzeyinde değil altyapılar düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı, bu son derece önemli. O açıdan da tabii ki Ömer olsun, Darius olsun bunun öncülüğünü yapıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı