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Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremden en çok etkilenen şehirlerimizden Hatay'a gönderilen yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Hatay'da yıkıcı oldu. Yaraları sarmak için tek vücut olan spor camiası, deprem bölgelerine destek için kampanyalar yürütüyor.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

ERDEN TİMUR VE KEREM, HATAY'A GİTTİ

Nef Stadı'nda yardım organizasyonu yürüten Galatasaray, deprem bölgelerine çok sayıda yardım tırı gönderdi. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardıma katkı sağlamak için Hatay'a gitti.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

KOLİLERİ TAŞIDILAR

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, yardım malzemelerini ve kolileri taşıdı. Timur ve Aktürkoğlu'nun desteği görevlilere moral oldu.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Erden Timur Galatasaray Deprem Hatay Spor Haberler

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