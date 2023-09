Erden Timur: Tete için tazminat anlamında bir şey olmayacak

"Tazminat anlamında bir şey olmayacak"

Serhan Türk / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Biz transferden önce yaklaşık 6-7 gün 3 ayrı bağımsız uluslararası konuda tecrübeli yerlere bu konuyu çok detaylı şekilde incelettik. Ondan sonra karar verdik. Sonuçta bizim incelememiz ve alınan raporlara göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağını düşünmüyorum. Yani tazminat anlamında bir şey olmayacak. Zaten toplamda risk çok ufak. Öyle olunca da yaptığımız sözleşmede oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil" dedi.

Milli ara sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir sene olduğunu ifade eden Erden Timur, "Bu sene daha farklı. Zor bir sene oldu. Çok fazla uğraştığımız bir sene oldu. Sene başında çok iyi hazırlanmıştık. Zor bir süreci ekip olarak yönettik. Çok özel olarak hazırlanmıştık. 1000'in üzerinde oyuncu izlendi. Suudi Arabistan detayı olmasa daha farklı amacımız vardı. Stratejimizi değiştirdik. Zahmetle sonunda gayet güzel bir transfer dönemi oldu. İnşallah sonrakiler bu kadar yoğun ve zor olmaz en azından bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Tete konusunda bir sorun olmayacağını ifade eden Timur, "Geçen de bunun konusu olunca ben de sordum hukuk departmanımıza. Öyle bir gelişme yok. Ama bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Biz transferden önce yaklaşık 6-7 gün 3 ayrı bağımsız uluslararası konuda tecrübeli yerlere bu konuyu çok detaylı şekilde incelettik. Ondan sonra karar verdik. Sonuçta bizim incelememiz ve alınan raporlara göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağını düşünmüyorum. Yani tazminat anlamında bir şey olmayacak. Zaten toplamda risk çok ufak. Öyle olunca da yaptığımız sözleşmede oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Zaniolo'nun opsiyonu kullanılırsa 30 milyon Euro üzerinde bir gelir elde edeceklerini söyleyen Timur, "İnşallah sonunda opsiyonu kullanılırsa öyle olacak. Biliyorsunuz Zaniolo bize 6 ay önce geldi. Tabi oturmuş bir takıma ve 14 maç üst üste kazanan takıma geldiği için kendi almayı da umduğu süreye göre çok daha az süre alabildi. Dolayısıyla sonradan bazı süreleri kendi mevkisinde, bazılarını ise ana mevkisinin dışında aldı. Bu sene içerisinde hocamız da o bölgede daha farklı alternatifleri görmek istiyordu. Zaniolo için Premier Lig söz konusu olunca onun da Premier Lig'e gitme arzusu vardı. Burada bir kere kira bedeli olarak Türk futbol tarihinde rekor. Ondan sonra bir kondisyoner şarta bağlı şey olduğu için gerçekleşmesi durumunda yüksek bir rakam söz konusu. O ifade edilen 40 milyon Euro'lar bonuslar ile ulaşılan rakamlar. Bonusların teker teker detayı aklımda değil. Yanlış bilgi vermek istemem. Önümde yazılı şeyler olması lazım. Ben genel olarak transferi anlatacağım. O yüzden o kısma hazırlıklıyım ama tek tek soracak olursanız daha farklı bir ortamda yapmak lazım bunu. Şunu söyleyebilirim bizim önümüzde iki seçenek vardı. Zaniolo'yu 15 milyon Euro'ya aldık belli bir şekilde kar ederek direkt satmak veya daha fazla kar edebilme potansiyeline sahip olarak bu şekilde şarta bağlı bir satış yapmak. Sonuçta o şart gerçekleştiğinde almak zorunda oluyorlar. Gerçekleşmediğinde ise yine alma hakları oluşuyor. O şarta bağlı zorunlu satın alma durumu gerçekleştiği zaman işte 30 milyon Euro'nun biraz üzerinde para Galatasaray'ın kasasına gelmiş olacak. Bonuslar ile bu rakam 35 veya 37'ye çıkabilir. Çok iyi oynayıp şartla bağlı olarak geri dönüp bizde oynamasını da isteyebiliriz. Gelecek sene takımımızı daha da güçlendirmek isteyeceğiz. Bu 3 yol da şu an için açık" dedi.

Yunus Akgün ve Emin Bayram transferleri için de yorumlarda bulunan Erden Timur şunları söyledi:

"Yunus'ta da aynı şekilde yaptık. Sağ kanadımızda iki oyuncu olduğu için bir de şöyle bir değerlendirme oluyor. Sanki her bölgede işte 4-5 oyuncuyla oynayabilecekmişiz gibi düşünülüyor. Halbuki elimizde yer alan değerleri eğer tamamen direkt transfer etme konusu yoksa veya varsa bile bizim için o rakamlar yeterli değilse kirada oynatıp orada değerini bulmasını amaçlamak oluyor. Bazı genç oyuncularda ise zaten direkt o şekilde yapalım diye düşünüyoruz. En son Emin örneğinde sonuçta 4 tane stoperimiz var. O 4 stoper içerisinde Emin 5'inci oluyor. Çoğu maç kadroda bile yer alamayacak durumda oluyor. Tabi Galatasaray'ımız için çok büyük bir değer. Başarılı olacağına inanıyorum. Belçika'ya gidip Pro Lig'de bir takımda hem de bir opsiyon olmadan yani değeri çok yükseldiğinde Galatasaray'ın kazancı daha da fazla olacak. Orada oynayacak oyunculardan birisi olması da biz giderken oyuncularımız en çok dikkat ettiğimiz konu o. 300 veya 500 bin Euro kiralık ücret almak mı yoksa oynayabileceği tam olarak yere göndermek mi ki dediğim gibi genç oyuncular zaten çok fazla da kiralık ücretle transfer edilmek istemiyor. Hepsinde bir taraftan bizim elimizdeki oyuncuların değerlenmesi yarın bir gün kadro değişiminde bu çok değerli. Çünkü geçtiğimiz sene sizler de bildiğiniz gibi satabileceğimiz değer olarak çok önemli oyuncularımız vardı ama satmak istediğimiz çok fazla oyuncumuz yoktu. Şampiyon kadroyu da korumak istiyorduk. Ama önümüzdeki yıllarda alternatifli kadromuz olduğu için artık her pozisyonda 2 tane iyi oyuncumuz var. Bunlardan da bazılarını önümüzdeki yıllarda satabileceğiz. O yüzden bazıları bizim takımımızda değer kazanacaklar veya değerlerini koruyacaklar. Kimilerinin de muhtemelen değerleri düşebilir. Tabi bu futbol. Ama umudumuz koruması ve kazanması. Bazıları da kiralık gönderdiğimiz takımlarda kazanacaklar" diye konuştu.

Elimizden geldiği kadar Türk futbolunu ileri götürmemiz lazım. Hepimiz zaman zaman hatalar yapıyoruz. Ben her konuşmamda hatalarımdan bahsedip, bunlarla ilgili şeyleri söylüyorum. Fakat hiçbir rakip takım yöneticisinin hata ediyoruz, kusura bakmayın dediği olmuyor. Bunun da değişmesi lazım. Çünkü insanız. Benim yaptığım bir tane, herkesin yaptığı on tane şey var maalesef. Bunlardan da bahsedilmiyor. Türkiye'deki sadece futbolun değil, toplam iklimin değişmesi için memleketin ikliminin daha güzelleşmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Geçmişten beri gelen şeyler vardır Türk futbolunda. Mümkünse dönüştürmek ve değiştirmek istiyoruz. Ama bütçelerimizin ne olduğunu Galatasaray Divan toplantımızda bunların hepsini açıkça ortaya koyacağız. Herkes de onu görecek. Sadece şunu söyleyebilirim bu sene alınan transferlerin market değeri 149.6 milyon Euro. Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Bunun belki yarısı kadar bile bir şey yok. Bilgisizce yanlış bilgi vermek istemem. O da çağımızın yeni sorunu. Bilmeden bir şeyleri özellikle sosyal medyada her şeyi söylüyoruz ve yanıltabiliyoruz insanları. Bunları biz imza bedelleri ve transfer ücretleri dahil 30 milyon Euro civarında bir ücretle aldık. Zaniolo'yu transfer ettiğimizde geçen sene 28 küsür artı olarak 15, yani 43 milyon Euro'luk bir transferimiz vardı. Bu sene onun daha da altında. Bir önceki sene Sayın Burak Elmas Başkanımızın döneminde 28 milyon Euro'ydu transferde harcanan para. Dolayısıyla aşağı yukarı onun 2-3 milyon Euro üzerinde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık. Bunu sorguluyor olmalarını ben teknik olarak anlayamıyorum. Serbest oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limiti dediğimiz bir şey var. Şu an tabi Şampiyonlar Ligine kaldığımız için arttı ama o son 4 günde arttı. O son 4 günde transferleri yapabildik. O yüzden serbest oyuncu dediğimiz yaz antrenmanına çıkmaz ve ondan sonra da adaptasyon için süre geçmesi gerekir. 20 milyon Euro bonservis istenilen oyuncuları ikna ederek hepsini iyi kulüplerden aldık. Bunun için gerçekten doğru proje ve doğru ortam çok önemli. Oyuncuların %95'i ana konusu para değil. Net bir şekilde söyleyebilirim. Gittiğimiz o üst düzey oyuncular yeterince para kazanmış oluyor. Para belli bir dereceye kadar önemli ama aradaki 3 veya 5 milyon farkı gerçekten önemsemeyen çok fazla oyuncu var. Oyuncunun çokça bulabileceği şey para, daha az bulduğu şey huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler ve doğru kurumsallaşma gibi birçok şeyi bulamıyor. Dolayısıyla onu bulduğunu anlayınca sizi tercih ediyor. Sizi tercih ettiği zamanda da kulübüyle de daha düşük bonservis alabiliyorsunuz. Çünkü tek tercih sizsiniz. Geçen sene Icardi örneği gibi. Eğer kulübü yoksa da daha düşük maaşlarla size gelmeyi tercih ediyor. Biraz zaman alıyor tabi bu. Sizdeki imkansızlığı anlatmanız gerekiyor. Biz belge ve rakamlarla anlatıyoruz" dedi.

Ligdeki diğer takımların yaptığı transferlerin iyi olduğunu söyleyen Timur, "Bu sene tüm takımlar çok iyi transferler yaptı. Türk futbolunun buraya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz başka türlü Türk futbolunu ileri seviyelere getiremeyiz. Bu rekabet ile getirebiliriz. Rekabeti de haksız bir yere getirerek suçlamalar yapmak gerçekten de kötü. İlk geldiğimde federasyona şunları ifade ettim. Artık 6 büyük lig olacak. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsak haybeye zaman kaybediyoruz. Amacın sadece Galatasaray olmayacak. Toplam ekosistemi büyütmek gerekir. 6 büyük lig olunca ne oluyor, sen daha ucuza oyuncu alırsın. Çok daha genç oyuncu getirebilirsin. Oyuncularını mevcut değerlerinin 2 katına gönderebilirsin. Türk futbolunun ve diğer kulüplerin de transfer kalitelerini yükselttiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Yabancı transferi kapadıklarını söyleyen Erden Timur, "Yabancıyla ilgili zaten transferi kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok güzel bir yerli oyuncu bulursak öyle bir ey olabilir. O da dediğim gibi fırsat anlamında veya bir pozisyonumuzu daha da güçlendirmek için. ya fırsat transferi olacak ya da bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için yerli bir oyuncu opsiyonu oldu ancak şekilde olabilir. Çoğunluğuyla kapattık diyebiliriz" dedi.

Transferler için Şampiyonlar Ligini beklediklerini ifade eden Erden Timur, "Transferin şampiyonu olmanın ben çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçen senede bizi transfer şampiyonu olarak görüyorlardı. Transfer şampiyonu olmak doğru bir hedef değil. Doğru transfer, kesinlikle takım kurgusuna göre oyuncuyu bulabilmektir. Kimin şampiyon olduğu da sahada görülecek bir şey. Taraftar Erden Timur olsaydım böyle bakardım. Sadece şunu diyebilirim. Türk futbol tarihinin en bilindik isimlerle oluşan kadrosu diyebilirim. Öyle bir beklenti oluşmuş ki o yüzden kendimi de burada suçluyorum. 32 yaşındaki Vecino için söyleyelim 2 sene önce gelecek dense, çok önemli bir transfer olur. Kerem Demirbay için her taraf inler. Bunlar değerli oyuncular. Şundan bağımsız düşünmememiz lazım. Bu kurumların sahibi taraftar. Ben bunu önemsemiyorum dememesi lazım. Çünkü sahibi taraftar. Bir kurumun sahibi en geniş boyutta her şeyi düşünmesi lazım. Transferin geciktiği ile alakalı şeyler var. Arkadaşlar harcama limitimiz yok. Limit yoksa transfer yapamazsın. O yüzden Şampiyonlar Ligini bekledik. En son bizim Şampiyonlar Ligi ile birlikte transfer limitimizin oluşması perşembe günü akşam. O yüzden yaz kampı geçirmeyen serbest oyunculara gittik. Başka bir imkan yoktu bu işin. Hepimizin sadece şunu düşünüyor olması lazım. Bu adamlar buradaysa, geçtiğimiz sene transferin ortasında buraya gelip bir şeyler da yaptılarsa demek ki yine yapacaklar. Eksiklerimiz oluyor muhakkak ama bir şeyler yapabilme kapasitesi var ve Galatasaray için doğruyu düşünüyorları düşünmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Vecino transferinde Sarri'nin araya girdiğini ifade eden Timur, "Perşembe akşamı transfer limitimiz geldi. Artık transfer yapabilir duruma geldik. O zamana kadar beklettiğimiz oyuncular vardı. Çarşamba günü Amrabat vardı. Kendileri de doğrulayacaktır zaten. Büyük ölçüde her şeyi bitirmiştik. Amrabat ve kulübüyle gelebilecek durumdaydık. Çarşamba akşam Manchester United geldi. Tabi ki oyuncu önceden de söylemişti. Eski hocası da orada olduğu ve tabi ki takım Manchester United olduğu için o da ayrı bir durum. Çok büyük takımları da reddederek bekledi bizi. Olmayanlardan biri Amrabat. Vecino konusu çok gündeme geldi. Hocamızın da 6-8 istediği için tercihi de Vecino oldu. Vecino ile konuştuk. Kulübüyle anlaştık. Oyuncu zaten burada Torrerira ve Muslera ile konuşuyordu. Sonra gece vakti Sarri oyuncunun gelmesine şiddetli bir şekilde onay vermedi" yorumlarında bulundu.