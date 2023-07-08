Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın İlk Etabı Koşuldu

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabında yerli ve yabancı sporcular mücadele etti. Yarışta birinci olan bisikletçiye madalya ve kupa verildi.

Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı koşuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Grand Prix Erciyes Etabı ile başlayan yarışlarda bisikletçiler, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'ya kadar 140 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Yarışların ilk etabında 35 sporcu mücadele etti.

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Stedman Maximilian etabı birinci tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Abay Burak ikinci, Özbekistan Milli Takım sporcusu Khalmuratov Muradjan üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren bisikletçilere madalya ve kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışlar, 30 Temmuz'da Grand Prix Kültepe, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etaplarıyla devam edecek.