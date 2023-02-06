Güreşçi, voleybolcu, antrenör! Depremde enkaz altında kalan sporcular yaşam mücadelesi veriyor

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı öğrenildi. İskenderunspor kafilesinden 2 antrenörün de enkaz altında kaldığı belirtilirken, milli güreşçi Taha Akgül yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen, 10 ilde yıkıcı hasar ve can kayıplarına neden olan deprem sonrası bölgelerde konaklayan bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

3 SPORCU ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

"30-40 GÜREŞÇİ ENKAZ ALTINDA"

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" paylaşımında bulundu.

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremden en fazla etkilenen iller arasında bulunan Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.

İSKENDERUNSPOR'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan İskenderunspor, 2 antrenörünün enkaz altında kaldıklarını belirtti. Kulüp sosyal medyadan yardım çağrısında bulunurken, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

"İKİ HOCAMIZ ENKAZ ALTINDA"

TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.