Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliğiyle Adana Tufanbeyli'de basketbol kampı düzenlendi

Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Adana Tufanbeyli'de gerçekleşen basketbol kampıyla sekizinci kez çocuklarla buluştu. Kampta çocuklara temel basketbol eğitimi verildi ve atletik performansları takip edildi. Enejisa Üretim ve Güler Legacy, çocukların spor yoluyla iyileşmelerini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji şirketi Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliği ile Adana Tufanbeyli'de gerçekleşen basketbol kampıyla sekizinci kez çocuklarla buluştu. 8 - 12 yaş grubu 50 çocuğun temel basketbol eğitimi aldığı kampta; çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı.

Deprem bölgesindeki çocukların spor yoluyla iyileşmelerini odak noktasına alarak çalışmalarını şekillendiren Enejisa Üretim'in Adana Tufanbeyli'de gerçekleştirdiği basketbol kampına toplam 50 çocuk katıldı. Bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan spor dallarından biri olan basketbol ile çocuklara ulaşan iki şirket 3 yıldır ülkenin farklı illerinde gerçekleştirdikleri basketbol kampları ile bin 500 yüzden fazla çocuğa ulaştı.

Şirket, düzenledikleri basketbol kamplarının, sadece spor ve basketbolun önemini değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularını da çocuklara aktardıklarını belirtti. Geleneksel hale gelen bu kamplarda, Güler ailesinin desteğiyle çocuklara deneyim sunulduğu aktarıldı. Şirket, toplumun ve çevrenin daha iyi bir geleceği için çocukları eğiterek, bilinçlendirerek ve sporla buluşturarak sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmaya devam edeceklerini açıkladı.