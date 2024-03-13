EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maça hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.
Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.