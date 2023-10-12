EMS Yapı Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maç öncesi çalışmalarına başladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sonra erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor