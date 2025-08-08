Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Haqi Osman'ı Kiralık Olarak Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, Haqi Osman'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Haqi Osman ile anlaşmaya varmıştır. Haqi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
23 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 9 maça çıktı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor