Emre Belözoğlu: Sezon sonunda ilk 3-4 sırada yer alacak bir takım oluşturmak istiyoruz

"İyi bir kamp dönemi bekliyorum"

"3 oyuncu ile transferi tamamlayacağız gibi görünüyor"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Avrupa kupalarına katılmak isteyen, sezonun sonunda yine ilk 3-4 sırada yer almak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Geçmişten alışkanlıkları olan, kaliteli oyunculara sahibiz. Bunu daha da geliştirerek hedeflediğimiz noktada sezonu bitireceğimiz dair inancımız tam" dedi.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un kendisi için çok değerli olduğunu belirten Belözoğlu, tecrübeli teknik adama başarılar diledi. Buruk'un hak ettiği yerde olduğunu belirten Belözoğlu, "Benim için çok değerli ve benim abimdir. Mutlu ve başarılı olmasını isterim. Tabii ki sahada o da çok rekabetçidir. Sahaya çıktığımızda kendi camialarımız için her şeyimizi veririz. Ondan sonrasında kısmete teslim oluruz. Ben, Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Türk futboluna hizmet etti. Kulübümüzde, ligin 6'ncı şampiyonunu çıkardı. Çok büyük emeği var. Kendisine başarılar diliyorum. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.