Emre Belözoğlu'ndan "Bana saldırıyı o planladı" diyen Halil Umut Meler'e jet yanıt

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı olayla ilgili kendisini suçlamasına yanıt verdi. Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, yaşananlardan dolayı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Belözoğlu ise bu suçlamalara yanıt verdi.

MAÇ SONRASI DARBEDİLDİ

Geçtiğimiz hafta Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Maçın ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler aldığı darbeler nedeniyle hastanelik olurken, Koca ise tutuklandı. Lige 1 haftalık ara verilirken Meler tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

MELER, BELÖZOĞLU'NU SUÇLADI

Koca'dan şikayetçi olan ve taburcu olduktan sonra açıklama yapan Meler, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler Belözoğlu'nun durumu provoke ettiğini söyledi.

BELÖZOĞLU: KENDİSİNDEN 3 KEZ ÖZÜR DİLEDİM

Meler'in gündem yaratan açıklamalarına Belözoğlu cephesinden yanıt geldi. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz.' Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" dedi.

Emre Belözoğlu

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu. Meler'e saldırı sonrası, istifa eden ve özür dileyen Koca tutuklandı. Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.