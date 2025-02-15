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Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 24. hafta maçında Adana Demirspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, devre arasının son düdüğüyle birlikte kırmızı kart gördü. Antalyaspor kulübü, bu anları sosyal medya hesabından 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notuyla paylaştı.

Adana Demirspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollere sahne oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken teknik direktör Emre Belözoğlu, devre arasının son düdüğüyle birlikte kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nabil Alioui ile penaltıdan öne geçti. Antalyaspor ise devre biterken 45. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte ise Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gitti. İtirazlarda bulunan Belözoğlu, kırmızı kart gördü.

Mücadelenin tamamlanmasıyla birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antalyaspor kulübü, 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notunu düşerek Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü anları paylaştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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