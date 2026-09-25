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Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kiloda altın madalya kazandı

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Bulgaristan'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Sofya'daki finalde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı 5-0 yenen Emrah, Türkiye'nin erkekler ağır sıklette ilk Avrupa altınını aldı.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Emrah, erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.

Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.

Kaynak: AA
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