Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Uluslararası Bir Marka Haline Geldi

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 190 ülkede yayınlandığını, organizasyonun artık uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi.

Balkan Bisiklet Kongresi 12 Ülkenin Katılımıyla İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, D-Smart ekranlarında yayınlanan, Faik Gürses'in sunduğu Hafta'nın Konuğu adlı programa katıldı. Başkan Müftüoğlu, programda bisiklet sporuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Balkan Bisiklet Birliği'nin 12 ülkeden oluştuğunu belirten Müftüoğlu, son seçimlerde kullanılan oyların yüzde 49'unun bu birlikten geldiğini ifade etti. Müftüoğlu, bu oyların seçim sürecinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında birlik içerisinde bazı sıkıntılar yaşandığını, 2014'te yaşanan toplantının Avrupa Birliği Başkanı tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı. Bugün gelinen noktada çok daha farklı ve güçlü bir yapı oluştuğunu belirten Müftüoğlu, Türkiye olarak süreci başarıyla yönettiklerini ve ülkeye yakışır şekilde hareket ettiklerini söyledi.

'BİSİKLETİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYARAK HALKI DAHA FAZLA BİSİKLETE BİNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Uluslararası Bisiklet Federasyonu Başkanı David Lappartient'in, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi olduğunu ifade eden Müftüoğlu, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Fransa'da, Lappartient'in öncülüğünde gerçekleştirildiğini aktardı. Göreve geldikleri günden bu yana bisiklet sporunu ileriye taşımayı amaçladıklarını dile getiren Müftüoğlu, halkın günlük yaşamda bisikleti daha fazla kullanmasını teşvik ettiklerini, cadde, sokak ve iş yerlerine ulaşımda bisiklet kullanımına yönelik altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Bu çalışmaların yurt dışında da olumlu bir şekilde görünür hale geldiğini belirten Müftüoğlu, bisiklet sporunun seyrinin değiştiğini ve madalyalar kazanmaya başladıklarını söyledi. Bu gelişmelerin ardından dünya ve Avrupa federasyonlarının Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini vurgulayan Müftüoğlu, bunun Türk bisikleti ve bisiklet ailesi için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU BİR MARKA HALİNE GELDİ'

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 190 ülkede yayınlandığını ifade eden Emin Müftüoğlu, organizasyonun artık uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi. Müftüoğlu, turun hem vatandaşlar hem de devlet yetkilileri tarafından ilgiyle takip edildiğini, farklı ülkelerden gelen sporcuların ve kendi ülkelerindeki izleyicilerin de yarışı yakından izlediğini belirtti.

'TOUR OF ANTALYA'NIN YENİDEN YAPILACAK'

İki yıl aranın ardından Tour of Antalya'nın mart ayında yeniden yapılacağını açıklayan Müftüoğlu, hazırlık sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yayın süreci kapsamında Turizm Geliştirme Ajansı ve EUROSPORT ile görüşmeler yapıldığını, canlı yayın hedeflerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

'BİSİKLET TURİZMİ BAŞLIĞINI EKLEDİĞİMİZDE ANTALYA HER YIL İLERİYE GİDİYOR'

Tour of Antalya sürecine değinen Müftüoğlu, yapılan rezervasyonların henüz netleşmemesine rağmen, bu yılki sayının geçen yılın iki katına ulaştığını söyledi. Her yıl bu rakamların arttığını vurgulayan Müftüoğlu, ilerleyen süreçte İspanya'ya rakip bir bisiklet turizmi markasının ortaya çıkabileceğini ifade etti. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın bisiklet turizmi alanında çok önemli bir marka olacağını düşündüğünü belirten Müftüoğlu, bisiklet turizmi eklendiğinde Antalya'nın her yıl daha ileriye gittiğini vurguladı.

'5 GÜN BOYUNCA ÜLKEMİZDE VE DİĞER ÜLKELERDE CANLI YAYIN YAPILACAK'

Avrupa Pist Şampiyonası'nın 1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Müftüoğlu, organizasyonun beş gün boyunca Türkiye'de ve diğer ülkelerde canlı yayınlanacağını söyledi. Şampiyonaya 30 ülkeden 134 kadın ve 181 erkek olmak üzere toplam 315 sporcunun katılacağını ifade eden Müftüoğlu, organizasyonun Konya ve Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Pist organizasyonunun hızlı ve aktif bir süreçle yürütüleceğini ifade eden Müftüoğlu, Konya'nın ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını da ekledi.

'RAMAZAN'IN GELİŞİMİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

23 yaş altı kategorisinde yer alan Ramazan Yılmaz için özel bir gelişim süreci yürüttüklerini söyleyen Müftüoğlu, sporcunun yurt içi ve yurt dışında kamplara alındığını söyledi. Ramazan Yılmaz'ın performans olarak çok iyi durumda olduğunu ifade eden Müftüoğlu, antrenörüyle de sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu süreçten iyi bir derece beklediklerini dile getirdi. 23 yaş altı kategoride hedeflerin yüksek olduğunu, ancak bu seviyede dünyanın en iyileriyle mücadele edildiğini de sözlerine ekledi.

'BU YIL PROFESYONEL ANLAMDA 4 YENİ TAKIMIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanlığı turlarında yarışabilecek düzeyde bu yıl 4 yeni profesyonel takımın kurulduğunu açıklayan Müftüoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel bir takım oluşturduğunu ve bu süreçte büyük çaba harcadıklarını belirtti. Muğla Valisi ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi destekli takımın çalışmalarına devam ettiğini, Spor Toto'nun ise milli sporcularla çalışan ve emek veren önemli bir takım olduğunu vurguladı. Spor Toto'nun İran'dan genç bir sporcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu, bunun takım adına bir ilk olacağını ifade etti. Son olarak Beykoz Belediyesi'nin büyük emeklerle oluşturduğu İstanbul Bisiklet Takımı'nın seviyeyi yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

'TÜRK HAVA YOLLARI, DÜNYADA TANITMAMIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ MARKALARDAN BİRİ'

Tour of Türkiye'nin ana sponsorlarının Spor Toto ve Türk Hava Yolları olduğunu belirten Müftüoğlu, Türk Hava Yolları'nın ülkemizin dünyada tanıtılması gereken en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Bu süreçte Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Müftüoğlu, reklam ve tanıtım anlamında her türlü desteği sağladıklarını belirterek açıklamalarını tamamladı.

'GEÇEN SENE İNGİLİZ SPORCULAR BURAYA GELİP İKİ KEZ REKOR KIRDI'

Geçen yıl Konya ve Antalya'ya gelen sporcuların bölgeyi yakından tanımak için araştırmalar yaptığını belirten Müftüoğlu, İngiliz sporcuların iki kez rekor kırdığını söyledi. Bu rekorların daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Müftüoğlu, bu nedenle birçok sporcunun Konya'ya gelmek istediğini ve bunun hem Konya hem de Türkiye için önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

'ALTYAPIDAN OLİMPİYAT MADALYASI KAZANDIRACAK HOCALAR YETİŞTİRİYORUZ'

Olimpiyat hedefi doğrultusunda altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya ile iş birlikleri yürüttüklerini söyledi. Altyapıdan yeni antrenörler yetiştirdiklerini ifade eden Müftüoğlu, Sakarya'daki pistte yabancı antrenörlerle çalışarak olimpiyatlarda madalya hedefleyen bir ülke haline geldiklerini belirterek açıklamalarını tamamladı.