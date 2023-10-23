Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, Danimarka'da düzenlenen turnuvada çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 3. oldu

Uluslararası Danimarka Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Elifnur Demir ile Zeynep Berre Ocakoğlu, çift kadınlar kategorisinde 3'üncülük elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Elifnur ile Zeynep Berre, Odense kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, ev sahibi ülkeden Sophia Lemming-Cathrine Marie Wind ikilisiyle karşılaştı.

Mücadeleyi 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kaybeden Elifnur ile Zeynep Berre, bronz madalyanın sahibi oldu.