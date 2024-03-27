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Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan ve Elazığspor'un 2-1 kazandığı Kelkit Hürriyetspor maçındaki aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 26 Mart 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, "Elazığspor Kulübü, 24 Mart 2024 tarihinde oynanan Elazığspor-Kelkit Hürriyet Spor Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsünün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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