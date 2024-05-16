Üye Girişi
Haberler

Elazığ Amatör Sporunun Tanınmış İsmi Murat Bakır Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Sürsürü Bozduman Elektrik Spor Kulübü Yöneticisi Murat Bakır, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakır'ın vefatı spor camiasını yasa boğdu. Birçok kişi ve takım Murat Bakır için taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Elazığ amatör sporunun tanınmış isimlerinden Sürsürü spor yöneticisi Murat Bakır geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Sürsürü Bozduman Elektrik Spor Kulübü Yöneticisi Murat Bakır genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakır'ın vefatı spor camiasını yasa boğdu. Birçok kişi ve takım Murat Bakır için taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kalp Krizi Elazığ Spor Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title