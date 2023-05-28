Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi Şampiyonu İl Özel İdarespor
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Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi'nde İl Özel İdarespor şampiyonluğa ulaştı. Törenle teknik ekip ve futbolculara kupa ile madalyaları takdim edildi.
Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi'nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı.
Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi maçları tamamlandı. 8 takımın katılımıyla iki grupta oynanarak tamamlanan maçlar sonunda ilk sırada yer alan İl Özel İdarespor şampiyonluğa ulaştı.
Münir Yılmaz Gençlik Merkezi Sahası'nda düzenlenen törenle teknik ekip ve futbolculara kupa ile madalyaları takdim edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor