El Clasico'da gülen taraf Real Madrid! Bellingham, Barcelona'yı tek başına dağıttı

El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yendi. Barcelona'nın golünü İlkay Gündoğan atarken, Real Madrid'in golleri genç yetenek Jude Bellingham'dan geldi. İlk yarıyı Barcelona'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilen maçta, ikinci yarıda sahneye çıkan Bellingham, attığı iki golle maçın kaderini belirledi ve Real Madrid 2-1 kazandı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında sonucu merak edilen maçta Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Ancelotti'nin öğrencileri kazandı.

İLKAY PERDEYİ AÇTI

Barcelona'da 6. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda Kepa'yı mağlup etti ve Katalanları 1-0 öne geçirdi.

BELLINGHAM MAÇI ALDI

İlk yarıda 1-0 geriye düşen Real Madrid, 68. dakikada Jude Bellingham'ın ceza sahası dışından, çok uzaklardan, attığı golle maçta eşitliği yakaladı. Uzatma anlarında sahneye bir kez daha çıkan yıldız futbolcu, bir gol daha atarak takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.