Ege futbolunda bahis depremi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, geçen ay 152 hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip 149'unun 8 aydan, 1 yıla kadar ceza almasının ardından yürüttüğü soruşturmada çoğu alt liglerden 1024 futbolcuyu da aynı nedenle tedbirli olarak PFDK'ya verirken, Ege'deki futbol kulüpleri de büyük şok yaşadı. Federasyon, bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen oyuncuların çoğu alt liglerden olduğu için 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'i 2 haftalığına durdurdu. Fikstür 2 hafta kayarken, futbolcular bahis oynadıkları için beklenen cezaları alırsa güçlükle ayakta duran kulüpler de yeni bir kadro kriziyle karşı karşıya kalacak.

Futbol Federasyonu kulüplerin bu nedenle sıkıntı yaşamaması için FIFA'dan ek transfer dönemi talep etti. Daha önce sevk edilmeyen amatör lig oyuncularının da dosyaya dahil edilmesiyle 3'üncü Lig ve amatör statüde yer alan toplam yaklaşık 900 futbolcunun da soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi. Futbolculara yasak olmasına rağmen bahis hesabı olan veya futbol bahsi oynadığı tespit edilen oyunculara Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği 3 aydan, 1 yıla kadar men cezası veriliyor. PFDK, bu sezon daha önce bahis nedeniyle sevkedilen Ankaraspor ve Nazillisporlu oyunculara en az 8 ay men cezası verdi.

21 KULÜPTEN 145 FUTBOLCU VAR

Futbol Federasyonu tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği tüm profesyonel liglerden 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya verirken, bu isimler arasında 21 Ege kulübünden 145 futbolcu da yer alıyor. Ege ekiplerinden Muğlaspor, Somaspor, Uşakspor, Tire 2021 FK'dan 10'ar, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 9, Altay, Aliağa FK, Bornova 1877, Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'ndan 8'er, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Balıkesirspor'dan 7'şer, Menemen FK, İzmir Çoruhlu FK'dan 6'şar mevcut futbolcu bahis nedeniyle PFDK'lık oldu.

GÖZTEPE'DEN 2 FUTBOLCU

Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya verildi. 1'inci Lig lideri Bodrum FK'dan da Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay olmak üzere yine iki isim bahisten kurula sevk edildi. 1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa FK'dan Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Fırat İnal ve Samet Karabatak yine PFDK'ya gitti.

44,5 YAŞINDAKİ MURAT ULUÇ LİSTEDE

Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan, liglerde ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduran 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'ın emektar golcüsü Murat Uluç da bahisten PFDK'lık oldu. Bahis nedeniyle PFDK'ya verilenler arasında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de amatöre düşme sınırında yer alan İzmir futbolunun köklü ekibi Altay'dan Caner Baycan, Onur Efe, İsa Toygar Ekinci, Ali Kızılkuyu, Ulaş Hasan Özçelik, Oktay Özdede, Ozan Evrim Özenç de var.

KULÜPLERDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Futbolcuların bahis skandalının patlamasıyla liglerde farklı hedefler peşinde olan kulüpleri de endişeli bekleyiş aldı. Şampiyonluk, Play-Off ve küme düşmeme mücadelesi veren, bazılarının transfer yasağı olan kulüpler PFDK'dan çıkacak kararları bekleyecek. 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'dan Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Erol Zöngür bahis hesabı olduğu tespit edilen futbolcular arasında yer alıyor. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' mottosu olan Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup 2'nci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'dan İzlem Anıl Balakkız, Uğur Çetinkaya, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Mustafa Kocabaş ve bu sezon 6 penaltı kurtaran 20 yaşındaki kaleci Arif Şimşir listede.

3 AYDAN 1 YILA KADAR CEZA

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi futbol ailesinin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamalarını yasaklıyor. Talimata göre futbolcular, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamıyor. Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Futbolcular arasında henüz müsabaka sonucunu etkilemeyi cezalandıran Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesinden PFDK'ya sevk edilen isim çıkmadı.

FİTİLİ ANKARASPOR-NAZİLLİSPOR MAÇI YAKTI

Futbolda bahis soruşturmasının fitilini 2'nci Lig'de 28 Nisan 2024'te oynanan, karşılıklı şut bile atılmadığı için şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı yaktı. 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevk edilen iki takımın o dönemki toplam 26 futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek. FDT gereği müsabaka sonucunu etkilemekten kulüplere küme düşürme, şahıslara ömür boyu men cezaları çıkabiliyor.

EGE'DEN BAHİS NEDENİYLE PFDK'YA SEVKEDİLEN FUTBOLCULAR ŞÖYLE:

GÖZTEPE

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

Bartu Göçmen

Fırat İnal

Samet Karabatak

Kadir Kaan Yurdakul

BODRUM FK

Ali Aytemur

Berşan Yavuzay

ALİAĞA FUTBOL

Eray Akar

Kubilay Anteplioğlu

Hakan Demir

Kadir Kurt

Sergen Piçinciol

Muammer Sarıkaya

Mehmet Uysal

İbrahim Yılmaz

ALTINORDU

İzlem Anıl Balakkız

Uğur Çetinkaya

Tugay Güner

Hasan Berat Kayalı

Umut Keseci

Mustafa Kocabaş

Arif Şimşir

BUCASPOR 1928

Buğra Akçagün

Şerif Doğan

Aybars Gök

Umut Hepdemirgil

Muzaffer Buğra Hotur

Ali Emir Pervanlar

Hasancan Yıldız

FETHİYESPOR

Furkan Ceylan

Nurettin Çakır

Ramazan Çevik

Serdarcan Eralp

Ahmet Mert Koşar

Miraç Göktürk Özel

Mehmet Kaan Türkmen

MENEMEN FK

Ahmet Kartal Dede

Erkan Gövercin

Berkant Şahin Kök

Hakan Özkan

Alper Efe Pazar

Hakan Selim Yıldız

MUĞLASPOR KULÜBÜ

Canberk Aydemir

Yiğitali Bayrak

Serhat Enes Çalışan

Berat Çelebi

Muhammet Enes Gök

Cebrail İrtürk

Yalçın Eycan Kaya

Cengiz Ötkün

Fatih Somuncu

Batuhan Yılmaz

SOMASPOR

Ceyhun Çoban

Engincan Duman

Ferit Bay Gündüz

Batuhan Güner

Okan Karaman

Kadir Karış

Saffet Efe Kavas

Yiğithan Kır

Hüseyin Solaklı

Mahmut Şat

ALTAY

Caner Baycan

Onur Efe

İsa Toygar Ekinci

Ali Kızılkuyu

Ulaş Hasan Özçelik

Oktay Özdede

Ozan Evrim Özenç

Murat Uluç

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

Ali Ali

Abdülkadir Çelik

Adnan Demir

Polat Güren

Baha Kısacık

Ufuk Özcan

Murat Şevik

Yavuz Selim Taşer

Kaan Ün

BORNOVA 1877 SPORTİF

Alper Aşkın

Arda Bilmez

Fatih Demirlek

Arda Kırgıl

Emircan Koku

Dursun Batuhan Kuru

Emirhan Ünlü

Metin Yüksel

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL

Anıl Arıcıoğlu

Batuhan Bayer

Halil İbrahim Keleş

Erhan Şentürk

Yusuf Talga

Arda Yılman

KARŞIYAKA

Mücahit Aslan

Hıdır Aytekin

Harun Kaya

Muharrem Tunay Meral

Erhan Öztürk

Yasin Uzunoğlu

Erol Zöngür

NAZİLLİSPOR

Yusuf Mert Yıldırım

BALIKESİRSPOR

Kuban Altunbudak

Yasin Yiğit Berber

Celal Emir Dede

Ali Sinan Gayla

Ahmet Gülay

Tayfun Kırca

Furkan Yardım

UŞAKSPOR

Yağız Akkuş

Efecan Barlık

Yusufhan Çalık

Ercan Çifci

Can Kargın

Yunus Emre Korkmaz

Muhammed Fatih Kunat

Ayhan Taşlı

Ahmet Buğrahan Tuncay

Can Türk

SÖKE 1970 SK

İbrahim Bağcı

Ali Arda Bulut

Ahmet Taha Dağbaşı

Tunahan Demir

Rüştü Hanlı

Ramazan Övüç

Çınar Çağda Sesli

Ali Emre Ustaalioğlu

TİRE 2021 FK

Atakan Akbulut

Ege Batur

Doğukan Çınar

Anıl Doyuran

Mert Korkmaz

Siraç Tüfekçi

Emin Can Uysal

Bertuğ Uz

Serkan Yeşilyurt

Musa Yüksel

DENİZLİ İDMANYURDU

Burak Aktan

Talha Aydemir

Arda Furkan Cirit

Cihangir Çağlıyan

Mehmet Deveci

Mikail Efe Kartal

Alihan Vural

Mehmet Berke Yanmaz