Ege futbolunda bahis depremi
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, geçen ay 152 hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip 149'unun 8 aydan, 1 yıla kadar ceza almasının ardından yürüttüğü soruşturmada çoğu alt liglerden 1024 futbolcuyu da aynı nedenle tedbirli olarak PFDK'ya verirken, Ege'deki futbol kulüpleri de büyük şok yaşadı. Federasyon, bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen oyuncuların çoğu alt liglerden olduğu için 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'i 2 haftalığına durdurdu. Fikstür 2 hafta kayarken, futbolcular bahis oynadıkları için beklenen cezaları alırsa güçlükle ayakta duran kulüpler de yeni bir kadro kriziyle karşı karşıya kalacak.
Futbol Federasyonu kulüplerin bu nedenle sıkıntı yaşamaması için FIFA'dan ek transfer dönemi talep etti. Daha önce sevk edilmeyen amatör lig oyuncularının da dosyaya dahil edilmesiyle 3'üncü Lig ve amatör statüde yer alan toplam yaklaşık 900 futbolcunun da soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi. Futbolculara yasak olmasına rağmen bahis hesabı olan veya futbol bahsi oynadığı tespit edilen oyunculara Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği 3 aydan, 1 yıla kadar men cezası veriliyor. PFDK, bu sezon daha önce bahis nedeniyle sevkedilen Ankaraspor ve Nazillisporlu oyunculara en az 8 ay men cezası verdi.
21 KULÜPTEN 145 FUTBOLCU VAR
Futbol Federasyonu tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği tüm profesyonel liglerden 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya verirken, bu isimler arasında 21 Ege kulübünden 145 futbolcu da yer alıyor. Ege ekiplerinden Muğlaspor, Somaspor, Uşakspor, Tire 2021 FK'dan 10'ar, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 9, Altay, Aliağa FK, Bornova 1877, Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'ndan 8'er, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Balıkesirspor'dan 7'şer, Menemen FK, İzmir Çoruhlu FK'dan 6'şar mevcut futbolcu bahis nedeniyle PFDK'lık oldu.
GÖZTEPE'DEN 2 FUTBOLCU
Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya verildi. 1'inci Lig lideri Bodrum FK'dan da Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay olmak üzere yine iki isim bahisten kurula sevk edildi. 1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa FK'dan Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Fırat İnal ve Samet Karabatak yine PFDK'ya gitti.
44,5 YAŞINDAKİ MURAT ULUÇ LİSTEDE
Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan, liglerde ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduran 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'ın emektar golcüsü Murat Uluç da bahisten PFDK'lık oldu. Bahis nedeniyle PFDK'ya verilenler arasında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de amatöre düşme sınırında yer alan İzmir futbolunun köklü ekibi Altay'dan Caner Baycan, Onur Efe, İsa Toygar Ekinci, Ali Kızılkuyu, Ulaş Hasan Özçelik, Oktay Özdede, Ozan Evrim Özenç de var.
KULÜPLERDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Futbolcuların bahis skandalının patlamasıyla liglerde farklı hedefler peşinde olan kulüpleri de endişeli bekleyiş aldı. Şampiyonluk, Play-Off ve küme düşmeme mücadelesi veren, bazılarının transfer yasağı olan kulüpler PFDK'dan çıkacak kararları bekleyecek. 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'dan Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Erol Zöngür bahis hesabı olduğu tespit edilen futbolcular arasında yer alıyor. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' mottosu olan Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup 2'nci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'dan İzlem Anıl Balakkız, Uğur Çetinkaya, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Mustafa Kocabaş ve bu sezon 6 penaltı kurtaran 20 yaşındaki kaleci Arif Şimşir listede.
3 AYDAN 1 YILA KADAR CEZA
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi futbol ailesinin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamalarını yasaklıyor. Talimata göre futbolcular, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamıyor. Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Futbolcular arasında henüz müsabaka sonucunu etkilemeyi cezalandıran Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesinden PFDK'ya sevk edilen isim çıkmadı.
FİTİLİ ANKARASPOR-NAZİLLİSPOR MAÇI YAKTI
Futbolda bahis soruşturmasının fitilini 2'nci Lig'de 28 Nisan 2024'te oynanan, karşılıklı şut bile atılmadığı için şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı yaktı. 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevk edilen iki takımın o dönemki toplam 26 futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek. FDT gereği müsabaka sonucunu etkilemekten kulüplere küme düşürme, şahıslara ömür boyu men cezaları çıkabiliyor.
EGE'DEN BAHİS NEDENİYLE PFDK'YA SEVKEDİLEN FUTBOLCULAR ŞÖYLE:
GÖZTEPE
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
Bartu Göçmen
Fırat İnal
Samet Karabatak
Kadir Kaan Yurdakul
BODRUM FK
Ali Aytemur
Berşan Yavuzay
ALİAĞA FUTBOL
Eray Akar
Kubilay Anteplioğlu
Hakan Demir
Kadir Kurt
Sergen Piçinciol
Muammer Sarıkaya
Mehmet Uysal
İbrahim Yılmaz
ALTINORDU
İzlem Anıl Balakkız
Uğur Çetinkaya
Tugay Güner
Hasan Berat Kayalı
Umut Keseci
Mustafa Kocabaş
Arif Şimşir
BUCASPOR 1928
Buğra Akçagün
Şerif Doğan
Aybars Gök
Umut Hepdemirgil
Muzaffer Buğra Hotur
Ali Emir Pervanlar
Hasancan Yıldız
FETHİYESPOR
Furkan Ceylan
Nurettin Çakır
Ramazan Çevik
Serdarcan Eralp
Ahmet Mert Koşar
Miraç Göktürk Özel
Mehmet Kaan Türkmen
MENEMEN FK
Ahmet Kartal Dede
Erkan Gövercin
Berkant Şahin Kök
Hakan Özkan
Alper Efe Pazar
Hakan Selim Yıldız
MUĞLASPOR KULÜBÜ
Canberk Aydemir
Yiğitali Bayrak
Serhat Enes Çalışan
Berat Çelebi
Muhammet Enes Gök
Cebrail İrtürk
Yalçın Eycan Kaya
Cengiz Ötkün
Fatih Somuncu
Batuhan Yılmaz
SOMASPOR
Ceyhun Çoban
Engincan Duman
Ferit Bay Gündüz
Batuhan Güner
Okan Karaman
Kadir Karış
Saffet Efe Kavas
Yiğithan Kır
Hüseyin Solaklı
Mahmut Şat
ALTAY
Caner Baycan
Onur Efe
İsa Toygar Ekinci
Ali Kızılkuyu
Ulaş Hasan Özçelik
Oktay Özdede
Ozan Evrim Özenç
Murat Uluç
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
Ali Ali
Abdülkadir Çelik
Adnan Demir
Polat Güren
Baha Kısacık
Ufuk Özcan
Murat Şevik
Yavuz Selim Taşer
Kaan Ün
BORNOVA 1877 SPORTİF
Alper Aşkın
Arda Bilmez
Fatih Demirlek
Arda Kırgıl
Emircan Koku
Dursun Batuhan Kuru
Emirhan Ünlü
Metin Yüksel
İZMİR ÇORUHLU FUTBOL
Anıl Arıcıoğlu
Batuhan Bayer
Halil İbrahim Keleş
Erhan Şentürk
Yusuf Talga
Arda Yılman
KARŞIYAKA
Mücahit Aslan
Hıdır Aytekin
Harun Kaya
Muharrem Tunay Meral
Erhan Öztürk
Yasin Uzunoğlu
Erol Zöngür
NAZİLLİSPOR
Yusuf Mert Yıldırım
BALIKESİRSPOR
Kuban Altunbudak
Yasin Yiğit Berber
Celal Emir Dede
Ali Sinan Gayla
Ahmet Gülay
Tayfun Kırca
Furkan Yardım
UŞAKSPOR
Yağız Akkuş
Efecan Barlık
Yusufhan Çalık
Ercan Çifci
Can Kargın
Yunus Emre Korkmaz
Muhammed Fatih Kunat
Ayhan Taşlı
Ahmet Buğrahan Tuncay
Can Türk
SÖKE 1970 SK
İbrahim Bağcı
Ali Arda Bulut
Ahmet Taha Dağbaşı
Tunahan Demir
Rüştü Hanlı
Ramazan Övüç
Çınar Çağda Sesli
Ali Emre Ustaalioğlu
TİRE 2021 FK
Atakan Akbulut
Ege Batur
Doğukan Çınar
Anıl Doyuran
Mert Korkmaz
Siraç Tüfekçi
Emin Can Uysal
Bertuğ Uz
Serkan Yeşilyurt
Musa Yüksel
DENİZLİ İDMANYURDU
Burak Aktan
Talha Aydemir
Arda Furkan Cirit
Cihangir Çağlıyan
Mehmet Deveci
Mikail Efe Kartal
Alihan Vural
Mehmet Berke Yanmaz