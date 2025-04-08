Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia

Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken, İspanyol devinin başına geçecek isimle ilgili de iddialar ortaya atılmaya başlandı.

ANCELOTTI BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR

İspanyol devindeki kariyerinin sonuna yaklaşan Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülüyor. İtalyan çalıştırıcı, takımına şampiyonlukla veda etmek istiyor. La Liga'da 30 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.

YERİNE ZIDANE'I GETİRMEK İSTİYORLAR

Carlo Ancelotti'nin görevden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör hakkında da birçok iddia bulunurken İspanyol devinin efsane ismi Zinedine Zidane'ın geri dönebileceği iddia edildi. İspanyol basınından Todo Fichajes, Real Madrid yönetiminin daha önce kulüpte şampiyonluklar yaşayan Zidane'ı takımın başına getirmeyi planladığını ifade etti. Xabi Alonso'nun da adaylar arasında olduğu bilinirken son tercihin Zidane olabileceği konuşulmaya başladı.