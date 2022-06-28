Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı - Haberler

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Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dün gece saatlerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Süper Lig devleri bu acı kaybın ardından resmi hesaplarından paylaşımda bulundu.

Türk sinemasına damga vuran efsane aktör Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta aktör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı kaybın ardından Süper Lig'in dev kulüpleri sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

DEVLERDEN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, resmi hesabından paylaşım yaparak, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #CüneytArkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı

Fenerbahçe Kulübü, usta aktörün kaybının ardından, "Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" sözlerini sarf etti.

Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı

Beşiktaş Kulübü de bu acı kayba kayıtsız kalmayarak, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı

Son şampiyon Trabzonspor ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın büyük oyuncularından Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Efsane aktör Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Süper Lig'in dev kulüpleri bu acı kayba kayıtsız kalmadı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Cüneyt Arkın Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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