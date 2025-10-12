Haberler

Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım

Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından Sarı-lacivertli oyuncu Edson Alvarez sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yönetimin ortak kararı sonrası milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

EDSON ALVAREZ'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Kadro dışı haberlerinin hemen sonrasında takıma bu yaz transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den sürpriz bir paylaşım geldi. Edson Alvarez, sosyal medya hesabından adalet terazisi emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Edson Alvarez'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. Yapılan bu paylaşımın İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından gelmesiyle birlikte futbolseverler, Edson ve İrfan, Cenk üçlüsü arasında problem olabileceğini iddia etti.

İşte Edson'un yaptığı o paylaşım;

Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerde sürükledi, kaldırım taşıyla vurdu! Korkunç kavgaya ilişkin şok eden iddia

Yerde sürükledi, kaldırım taşıyla vurdu! İşte o anlar
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.