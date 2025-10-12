Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yönetimin ortak kararı sonrası milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

EDSON ALVAREZ'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Kadro dışı haberlerinin hemen sonrasında takıma bu yaz transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den sürpriz bir paylaşım geldi. Edson Alvarez, sosyal medya hesabından adalet terazisi emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Edson Alvarez'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. Yapılan bu paylaşımın İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından gelmesiyle birlikte futbolseverler, Edson ve İrfan, Cenk üçlüsü arasında problem olabileceğini iddia etti.

İşte Edson'un yaptığı o paylaşım;