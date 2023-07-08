Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 53 başpehlivan mücadele edecek. Bu nedenle EDİRNE KIRKPINAR GÜREŞLERİ CANLI İZLE araştırmaları devam ediyor. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen sporseveler Kırkpınar Güreşleri canlı izleme linkini araştırıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 53 başpehlivan mücadele edecek. Pehlivanlar son hazırlıklarını yaparak er meydanına geldi. Başpehlivanlar, altın kemeri takmak için mücadele edeceklerini ifade etti. İşte EDİRNE KIRKPINAR GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023! Kırkpınar Güreşleri canlı izleme linki! Kırkpınar Güreşleri nereden canlı izlenir?

EDİRNE KIRKPINAR GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. 2023 Kırkpınar yağlı güreşleri 7 Temmuz Cuma günü 09.00'da başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. TRT Spor Yıldız resmi Twitter hesabından Kırkpınar yağlı güreşlerine ilişkin yapılan duyuru ise şu şekilde;