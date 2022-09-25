Edirne haberi... 2024 Avrupa 23 Altı Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak

Edirne gelişmesine göre 2024 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na Edirne, Meriç Nehri'nde ev sahipliği yapacak.

2024 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na Edirne, Meriç Nehri'nde ev sahipliği yapacak.

Çekya'nın Racice kentinde European Rowing tarafından düzenlenen 2024 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası ev sahipliği oylamasında Edirne, bu organizasyonu düzenleme hakkı elde etti.

Şampiyona ile Türkiye'de ilk kez olimpik teknelerin yarışacağı bir kürek organizasyonu gerçekleştirilecek.

Bu arada organizasyon için Meriç Nehri'nde inşa edilecek alan, Türkiye'nin uluslararası standartlarda ilk kalıcı kürek parkuru olacak.

Vali Kırbıyık: "Müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Meriç Nehri kenarında düzenlediği basın toplantısında, ev sahipliğini "Müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum." sözleriyle duyurdu.

Kırbıyık, kararın Türkiye ve Edirne için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

2024 yılında Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nın Edirne'de yapılacağını aktaran Kırbıyık, şunları söyledi:

"Burada iki ayrı değerlendirme yapıldı. İlk olarak Meriç Nehri'nde tarihi köprüden başlayıp yeni yapılan köprümüze kadar yaklaşık 2 bin metrelik oldukça ideal, güzel, iyi bir parkur var. İkinci kriter olarak şehrin imkanlarına bakılıyor. Burada şehrin konumu, ulaşım imkanları, konaklama imkanları, hizmet sektörünün yeterliliği, yani restoran hizmetinden tutun diğer tüm alanlardaki yeterlilik bir anlamda teste tabi tutulmuş oldu. Allah'a şükürler olsun yapılan bütün değerlendirmeler sonucunda Edirne bu kriterlerin hepsini karşıladı ve son derece önemli başarıya imza atarak bu şampiyonayı düzenleme hakkı elde etti."

Kırbıyık, şampiyona için gelecek 750 sporcu, aileler ve teknik ekipler düşünüldüğünde kent turizmi ve kent ekonomisi için çok önemli bir kazanç olacağına vurgu yaptı.

Çok mutlu olduklarının altını çizen Kırbıyık, "Türkiye'de ilk defa kürek şampiyonası anlamında uluslararası bir organizasyonun düzenlenmesi çok önemli. İlk uluslararası parkur da Meriç Nehri üzerinde olacak. Hakikaten çok mutlu, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, TED Koleji Kürek Kulübüne, bu sporun yaygınlaşması ve Meriç Nehri'nin doğal bir parkur olduğunun farkındalığını oluşturmasından dolayı teşekkür etti.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da oylamaya 26 ülkenin katıldığını, Türkiye'nin Almanya'yı 2 oyla geçerek ev sahipliğini kazandığını aktardı.

Desteklerinden dolayı Vali Kırbıyık ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'e teşekkür eden İba, "Teamüller gereği 2024'te yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'nı da zaten otomatikman aynı parkura veriyorlar. " açıklamasında bulundu.

Kürek antrenmanlarını Meriç'te sürdüren sporcular da kararın motivasyonlarını yükselteceğini ifade etti.

Şampiyona öncesi hazırlıklara kısa süre içerisinde başlanacağı ifade edildi.

Dünya Kürek Federasyonu (FISA) Yönetim Kurulu Üyesi Nebojsa Jevremovic ile Asuncion Perez, temmuz ayında Meriç Nehri'nde incelemede bulunmuş, buranın şampiyonalar için doğal ve güzel bir parkur olduğu yönünde tespitlerini aktarmıştı.