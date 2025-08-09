Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ederson, Leroy Sane'nin Gaziantep maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımını beğendi. Bu durum, Ederson'un Galatasaray'a geleceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Galatasaray taraftarları, bu beğeninin transferin habercisi olabileceğini düşünüyor.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ederson, sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Bu hareket, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını güçlendirirken, taraftarların beklentisini de daha da artırdı.