Real Madrid'de deprem! Yıldız futbolcu sezonu kapattı gibi

Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. 24. dakikada oyunu terk eden Militao'nun sol bacağında yırtık tespit edildi.

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda 3 futbolcu kırmızı kart görürken, Eder Militao da sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

SEZONU KAPATTI GİBİ

27 yaşındaki futbolcu 24. dakikada yerini Rüdiger'e bırakırken, bugün hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol bacağında biceps femoris kasında yırtık teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan Militao'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı defans, son 2 sezonda çapraz bağlarından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre takımını yalnız bırakmıştı. Eder Militao, bu sezon La Liga'da 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

Bunlardada tek tek gidiyor inşallah ardaya bisey olmaz yoksa dönüşü kolay olmuyor real madrid gibi büyük bir kulüpte

title