Başkan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcuyu kutladı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum'u kutladı.

Eda Nur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde 38.62'lik derecesiyle Türkiye Rekoru kırdı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Tulum'u kutladı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Eskişehir'in evlatları her daim kazanır. Hepimizi gururlandıran Eda Nur Tulum evladımızı, onu yetiştiren kıymetli ailesini ve değerli hocalarımızı canıgönülden kutluyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun Eda Nur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR