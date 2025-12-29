Haberler

Başkan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcuyu kutladı

Başkan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcuyu kutladı
Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 300 metre salon U20 kategorisinde Türkiye rekoru kıran atlet Eda Nur Tulum'u sosyal medya üzerinden kutladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum'u kutladı.

Eda Nur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde 38.62'lik derecesiyle Türkiye Rekoru kırdı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Tulum'u kutladı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Eskişehir'in evlatları her daim kazanır. Hepimizi gururlandıran Eda Nur Tulum evladımızı, onu yetiştiren kıymetli ailesini ve değerli hocalarımızı canıgönülden kutluyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun Eda Nur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
