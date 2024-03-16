Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Ankara ekibi PTT'ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-20, 25-13 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve, Yasemin Yiwen, Hande Naz, Özlem (L)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Aybüke (L), Gray, Yasemin
Setler: 25-22, 20-25, 13-25, 23-25
Süre: 117 dakika (31,28,25,27) - İSTANBUL