Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Ankara ekibi PTT'ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-20, 25-13 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve, Yasemin Yiwen, Hande Naz, Özlem (L)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Aybüke (L), Gray, Yasemin

Setler: 25-22, 20-25, 13-25, 23-25

Süre: 117 dakika (31,28,25,27) - İSTANBUL