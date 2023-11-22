Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
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Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Muratpaşa Belediyespor'u 25-10, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Muratpaşa Belediyespor'u 25-10, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Naz, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge (L), Yaprak
Muratpaşa Belediyespor. Sigorta Shop: Aslıhan, Markova, Ceren, Samedy, Micaya, Hande, Derya (L), Burcu, Merve (L)
Setler: 25-10, 25-18, 25-15
Süre: 60 dakika (19,19,22) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor