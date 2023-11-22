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Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 Yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 25-10, 25-18, 25-15

Süre: 66 dakika (19, 24, 23)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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