EBYÜ öğrencisi Ayşe Kader Yavuz, Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonasında başarı elde etti

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'na katılan EBYÜ öğrencisi Ayşe Kader Yavuz, Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında beşinciliğe, Özel Sporcular Avrupa Kayak Şampiyonasında ise üçüncülüğe imza attı.

Şampiyonanın ardından Erzincan'a dönen Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ayşe Kader Yavuz, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti. Yavuz'a ziyareti esnasında Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Papatya Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Cemalettin Budak eşlik etti.

Rektör Levent, Ayşe Kader Yavuz'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN