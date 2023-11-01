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Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuşadasıspor'u mağlup ederek bir üst tura çıktı

Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında Kuşadasıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Maçta Hüseyin Atakan Üner 2 gol atarken, Sedat Cengiz de bir gol kaydetti. Kuşadasıspor'un tek golünü ise Yavuz Selim Tek attı.