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Düzceli Sporcular Zonguldak'ta 7 Madalya Kazandı

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Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında Düzceli sporcular 7 madalya kazandı.

Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında Düzceli sporcular 7 madalya kazandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Küçükler Judo Grup Müsabakaları Zonguldak'ta yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız, Nermin Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde müsabakalara katılan 26 kiloda Yusuf Ezel Çoban birinci, 40 kiloda Eftal Çetinkaya birinci, 40 kiloda Elçin Yılmaz ikinci, 28 kiloda Erva Eren üçüncü, 34 kiloda Muhammed Enes Demir üçüncü, 36 kiloda Neris Güler üçüncü ve 38 kiloda Ayaz Alayıldız üçüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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