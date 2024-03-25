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Düzceli Sporcular Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

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DÜZCE(İHA) – Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda 23-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan şampiyonada 19 ilden 220 sporcu mücadele etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız eşliğinde müsabakalara katılan sporculardan 48 kiloda Ayşenaz Tosun Türkiye birincisi, 70 kiloda Yaren Sala Türkiye birincisi, 66 kiloda Utku Özöyüdücü Türkiye ikincisi, 50 kiloda Rutkay Çil Türkiye ikincisi, 57 kiloda S. Ece Okuyucu Türkiye üçüncüsü ve 40 kiloda Mihrap Soylu Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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